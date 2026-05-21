Cómo queda el saldo negativo de la SUBE y cuánto cuesta el boleto tras los aumentos colectivos y trenes de mayo 2026

Cómo quedó el saldo negativo con el aumento

En mayo comenzaron a regir nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas que impactaron en colectivos, subtes y trenes. En ese contexto, también volvió a cobrar importancia el saldo negativo de la tarjeta SUBE, una herramienta que permite seguir viajando aun cuando la tarjeta se queda sin crédito disponible.

Los colectivos y subtes de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron un incremento del 5,4%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires las líneas provinciales y municipales subieron más de 11%. A su vez, el Gobierno confirmó que los trenes nacionales tendrán un aumento cercano al 18% desde el 18 de mayo.

Con este nuevo escenario tarifario, el saldo de emergencia de la SUBE quedó cada vez más limitado frente al valor actual de los boletos.

Aumento de transporte en junio

Cómo queda el saldo negativo de la SUBE

Actualmente, el sistema mantiene distintos montos de saldo negativo según el medio de transporte utilizado:

Saldo negativo de hasta -$1.200 para colectivos, subtes y transporte fluvial.

Saldo negativo de hasta -$650 para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Tren del Valle de Neuquén y lanchas del Delta.

Saldo negativo de hasta -$480 para la línea Urquiza.

El valor del saldo negativo permanece congelado desde diciembre de 2024 y no fue actualizado pese a las sucesivas subas en las tarifas del transporte público.

Para cuántos boletos alcanza el saldo de emergencia

Con las nuevas tarifas vigentes, el alcance real del saldo negativo cambió de manera significativa. En el caso del subte, el saldo de emergencia de -$1.200 ya no alcanza para cubrir un boleto mínimo completo. Actualmente, la tarifa con SUBE registrada para quienes realizan entre 1 y 20 viajes mensuales es de $1.490.

En los colectivos nacionales, el saldo negativo permite cubrir aproximadamente un boleto mínimo y parte de un segundo viaje, ya que el tramo más corto cuesta $700 con SUBE registrada. En los trenes metropolitanos, el saldo negativo de -$650 todavía alcanza para pagar más de dos boletos mínimos, considerando que la tarifa de la sección 1 se ubica en $280.

Por su parte, el saldo negativo de la línea Urquiza, fijado en -$480, permite cubrir un viaje mínimo y una parte de un segundo recorrido.

Qué pasa con el saldo negativo de la SUBE

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en mayo

Tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

Las líneas que tienen recorrido íntegramente dentro de CABA mantienen los siguientes valores:

0 a 3 km: $753,74 con SUBE registrada; $339,18 con Tarifa Social; $1.198,45 con SUBE sin registrar.

3 a 6 km: $837,52 con SUBE registrada; $376,88 con Tarifa Social; $1.331,66 con SUBE sin registrar.

6 a 12 km: $902,04 con SUBE registrada; $405,91 con Tarifa Social; $1.434,24 con SUBE sin registrar.

12 a 27 km: $966,61 con SUBE registrada; $434,97 con Tarifa Social; $1.536,91 con SUBE sin registrar.

Tarifas de colectivos en Provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales y municipales del conurbano quedaron con los siguientes valores:

0 a 3 km: $968,57 con SUBE registrada; $435,85 con Tarifa Social; $1.937,14 con SUBE sin registrar.

3 a 6 km: $1.089,64 con SUBE registrada; $490,33 con Tarifa Social; $2.179,28 con SUBE sin registrar.

6 a 12 km: $1.210,71 con SUBE registrada; $544,81 con Tarifa Social; $2.421,42 con SUBE sin registrar.

12 a 27 km: $1.452,85 con SUBE registrada; $653,78 con Tarifa Social; $2.905,70 con SUBE sin registrar.

Más de 27 km: $1.708,07 con SUBE registrada; $768,63 con Tarifa Social; $3.416,14 con SUBE sin registrar.

Tarifas de colectivos nacionales

Las líneas nacionales continúan con tarifas inferiores a las provinciales:

0 a 3 km: $700 con SUBE registrada; $315 con Tarifa Social; $1.113 con SUBE sin registrar.

3 a 6 km: $779,78 con SUBE registrada; $350,90 con Tarifa Social; $1.239,85 con SUBE sin registrar.

6 a 12 km: $839,86 con SUBE registrada; $377,93 con Tarifa Social; $1.335,38 con SUBE sin registrar.

12 a 27 km: $899,99 con SUBE registrada; $404,99 con Tarifa Social; $1.430,98 con SUBE sin registrar.

Más de 27 km: $959,71 con SUBE registrada; $431,86 con Tarifa Social; $1.525,94 con SUBE sin registrar.

Cuánto cuesta viajar en tren en mayo

Las nuevas tarifas ferroviarias quedaron establecidas de la siguiente manera:

Sección 1: $280 con SUBE registrada; $126 con Tarifa Social; $560 con SUBE sin registrar.

Sección 2: $360 con SUBE registrada; $162 con Tarifa Social; $720 con SUBE sin registrar.

Sección 3: $450 con SUBE registrada; $202,50 con Tarifa Social; $900 con SUBE sin registrar.

Además, quienes pagan el boleto en efectivo deben abonar una tarifa única de $900, independientemente del tramo recorrido.

Cuánto cuesta el subte en mayo

El subte continúa siendo el medio de transporte más caro del AMBA tras el aumento de mayo.

Las tarifas vigentes son: