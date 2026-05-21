El peronismo salió al cruce tras la media sanción a la modificación de la Zona Fría

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación por la ley de Zona Fría -por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones- intendentes, gobernadores y diputados nacionales del peronismo criticaron la media sanción y advirtieron por posibles aumentos en la boleta de gas que podrían llegar a “triplicar” el monto de la misma. El proyecto reduce la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos. El Senado de la Nación lo convertiría en ley.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió las consecuencias de eliminar a cientos de distritos del régimen de Zona Fría. “Van a sufrir los conciudadanos de los gobernadores que hicieron votar a sus disputados a favor del proyecto”, dijo en declaraciones radiales. Además remarcó que "se aplican a sí mismos el Síndrome de Estocolmo" y señaló que "van a tener dificultades este invierno por la quita de subsidios”.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, también se quejó de la norma. “Pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de cordobeses. Es decir, a más de la mitad de la población provincial”, expresó en redes sociales. El mandatario indicó que se trata de “un grave perjuicio económico y social para cientos de miles de vecinos”. Los legisladores de su provincia votaron en contra.

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Al respecto, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cruzó a Martín Yeza, actual diputado nacional por el PRO que votó a favor, pero que cuando fue intendente de Pinamar presentó un “recurso de queja” al ENARGAS porque su distrito no entraba dentro del régimen de Zona Frîa y consideraba que sí debía hacerlo.

“Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa”, dijo a través de una publicación oficial en sus redes sociales. En ese mensaje, recordó que cuando fuera Jefe comunal de Pinamar, “opinaba otra cosa”. “Votaste contra tu gente. En política se pueden tener diferencias, pero hay límites que no se cruzan”, cerró el dirigente y mostró en un video el reclamo de Yeza años atrás.

Las voces del Congreso

El bloque de Unión por la Patria votó en contra del proyecto. Además de dar sus argumentos en el recinto, varios diputados y diputadas se expresaron las redes sociales. Al respecto, el massista, Sebastián Galmarini recalcó que “para el usuario de zona fría hay recorte y tarifazo”, mientras que “para las empresas de transporte y distribución de energía hay compensación de deudas”. El legislador por la provincia de Buenos Aires remarcó que “plata hay”, que “ajustan abajo y alivian arriba”.

Su par de bloque, Vanesa Siley, señaló que “quitar el beneficio para transferir recursos directamente a las empresas”. Ello implica un “tarifazo fenomenal en la tarifa del gas para alrededor de más de 4 millones de hogares beneficiarios”.

La diputada Jimena López recordó que la eliminación del beneficio, “trastocará la vida de 3.300.000 argentinos, entre ellos 1.300.000 bonaerenses”. “Hoy el recargo es del 7,5% y puede llegar al 11,5%, y no pudieron explicar con claridad a dónde irá la recaudación del fideicomiso”, afirmó.

La diputada también cuestionó la falta de inversión en infraestructura energética y comparó la gestión actual con la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. “Nosotros hicimos un gasoducto en ocho meses. Ustedes prometieron la ampliación del Gasoducto Norte para 2025 y estamos en 2026 sin avances, porque le deben 42.000 millones de pesos al contratista”, señaló. Su compańera de bloque, Marina Salzmann, puso el foco en las subas en la boleta de gas.

Así presentó el caso concreto de una vecina jubilada de Marcos Paz que pasará de pagar $26.600 a $45.500 en su boleta de gas, y advirtió que “el ajuste siempre recae sobre los mismos, los más vulnerables”. La diputada cuestionó la lógica del proyecto al señalar que todos los usuarios continuarán pagando el porcentaje destinado a las zonas frías, pero ninguno verá reducida su tarifa de gas. “Todos los usuarios van a seguir pagando el porcentaje que se destina a las zonas frías, pero nadie va a pagar menos”, dijo.

Finalmente, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, hizo hincapié en que “la Ley de Zona Fría no es un privilegio: es un derecho histórico de las provincias productoras y una condición básica para que millones de argentinos puedan calefaccionarse y vivir dignamente”.