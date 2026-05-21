La vergonzosa frase de un entrenador argentino sobre el Mundial 2026: "Mujeres, gays y normales"

Un entrenador desató un escándalo con una frase discriminatoria mientras hablaba del Mundial 2026 y recibió fuertes críticas en redes.

Néstor Apuzzo, histórico entrenador de Club Atlético Huracán y campeón de la Copa Argentina 2014, quedó envuelto en una polémica luego de lanzar una frase discriminatoria durante una entrevista. El DT, que repasaba las críticas que reciben los técnicos a poco que comience el Mundial 2026, realizó comentarios sobre “mujeres, gays y normales” que generaron repudio inmediato en el ambiente del fútbol argentino y en las redes sociales.

Durante una entrevista con el medio partidario Voces Quemeras, el DT de 63 años hablaba sobre las críticas constantes que reciben los entrenadores y cómo, en épocas de la Copa del Mundo, se multiplican las opiniones alrededor del fútbol. Sin embargo, en medio de esa reflexión lanzó una frase que rápidamente se viralizó por su contenido discriminatorio.

“Ahora van a aparecer 50 millones de entrenadores por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos...”, expresó Apuzzo. La declaración no tardó en provocar un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios, periodistas y simpatizantes de distintos clubes cuestionaron el mensaje del entrenador y apuntaron contra el tono ofensivo de sus palabras. La repercusión fue inmediata y el nombre de Néstor Apuzzo comenzó a circular masivamente en plataformas digitales, en medio de debates sobre discriminación y violencia verbal en el fútbol argentino.

El contexto de las declaraciones del ex DT de Huracán

Antes de la frase que despertó la polémica, Apuzzo intentaba explicar cómo convivió durante años con los cuestionamientos hacia su trabajo, incluso en los períodos más exitosos de su carrera. “Uno es conocido y tiene que ser respetuoso de la opinión de la gente. Escuchar la opinión de todos, por eso estamos en esto tan lindo como lo es el fútbol”, había señalado el entrenador. No obstante, el comentario posterior eclipsó completamente el resto de la entrevista y terminó generando un escándalo mediático.

Las declaraciones llegaron además en un contexto de creciente sensibilidad social frente a expresiones discriminatorias dentro del deporte. En los últimos años, distintas campañas impulsadas por FIFA, Conmebol y AFA buscaron combatir mensajes ofensivos vinculados al género, la orientación sexual y la discriminación en general. Por eso, la frase de Apuzzo no pasó inadvertida y se transformó rápidamente en tendencia.

Quién es Apuzzo, el técnico campeón con Huracán

Apodado “El Cabezón”, se trata de una de las figuras más emblemáticas de la historia reciente de Huracán. Tras varios interinatos, asumió como entrenador principal en uno de los momentos más delicados de la institución, cuando el club peleaba en la segunda categoría del fútbol argentino. Su ciclo terminó convirtiéndose en uno de los más exitosos del Globo desde la época de César Luis Menotti.

En 2014 logró el ascenso a Primera División y, pocos meses después, consiguió la histórica conquista de la Copa Argentina. Ese título le permitió a Huracán clasificarse a la Supercopa Argentina, torneo que ganó en 2015 tras vencer al Club Atlético River Plate dirigido por Marcelo Gallardo.

Aquellos logros posicionaron a Apuzzo como un ídolo moderno del club de Parque Patricios y le dieron un reconocimiento masivo dentro del fútbol argentino.

Su carrera después de Huracán

Tras su salida de Huracán, Apuzzo continuó vinculado al ascenso argentino. Dirigió a Sacachispas Fútbol Club y luego tuvo un paso por Deportivo Español. Aunque nunca volvió a repetir el impacto que tuvo en el Globo, siguió siendo una voz reconocida dentro del ambiente futbolero, especialmente por su identificación con el fútbol de ascenso y su perfil frontal.

Sin embargo, esta vez quedó en el centro de la escena por motivos ajenos a lo deportivo. Sus palabras vinculadas al Mundial 2026 abrieron una nueva discusión sobre los límites del discurso público en el fútbol y el rol que ocupan entrenadores y figuras históricas a la hora de transmitir mensajes.