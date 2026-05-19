Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Apertura 2026: fecha, horario y sede confirmada

Belgrano y River protagonizan una histórica definición.

Finalmente quedaron definidos los equipos que disputarán la final del Apertura 2026. Se trata de River y Belgrano, en un partido que genera en la previa gran atractivo por tratarse de un duelo que quedó marcado por la definición de la Promoción 2011, donde el "Pirata" ascendió y el "Millonario" se fue a la B Nacional. Y que tiene como condimento extra cierto sabor a revancha, ya que el conjunto cordobés está frente a una chance histórica en su primera definición por un título de la A.

A lo largo de los últimos meses estuvo bajo la mira la gestión del "Chiqui" Tapia por los arbitrajes y las investigaciones que lleva adelante la Justicia. Y una de las cuestiones que se puso en tela de juicio también es la repetición del Madre de Ciudades de Santiago del Estero como lugar para definir los campeonatos, por lo que esta vez la AFA decidió dar un volantazo y cambiar la sede en la que se definirá este torneo.

Dónde se juega la final entre River y Belgrano por el Apertura 2026

El lugar elegido para jugar la final entre River y Belgrano es el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Uno de los recintos más grandes que tiene el país, con una capacidad de alrededor de 57 mil espectadores, muy por encima del Madre de Ciudades y compitiendo con Boca por ser la segunda cancha con más aforo de Argentina, solo por debajo de lo que hoy ofrece el Monumental.

El Mario Alberto Kempes recibrá la final.

Para ambos equipos están estipuladas la misma cantidad de entradas y serán alrededor de 25 mil personas por cada parcialidad que llenarán el Kempes, con los pulmones correspondientes para que no se crucen las hinchadas. Belgrano ocupará la popular Luis Artime y la platea Roberto Gasparini, en tanto que River irá a la popular Daniel Willington y a la platea Osvaldo Ardilles.

El recinto se prepara para recibir la gran definición.

Cómo llegan ambos equipos a la final

A Belgrano le trae buenos recuerdos recientes el Estadio Kempes ya que allí venció a su eterno rival Talleres en un gran partido del "Pirata". Luego superó a Unión de Santa Fe commo local en Barrio Alberdi, en tanto que en las semifinales le tocó eliminar a Argentinos Juniors por penales, después de llegar a la igualdad de forma agónica y dar vuelta la serie de penales.

River, por su parte, llegó a esta instancia también con cierto sufrimiento, ya que en octavos de final logró derrotar por penales a San Lorenzo en un partido que estuvo a punto de perder. Después eliminó a Gimnasia de La Plata en cuartos y en semifinales venció a Rosario Central, en un duelo muy caliente en la previa que el elenco de Núñez supo resolver con autoridad.