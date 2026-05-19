LLA y el PRO acercan posiciones: Menem y Ritondo se mostraron juntos en Diputados

Foto de @alvezjulian_

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO ensayaron un intento de acercamiento. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, se mostró con integrantes de la bancada de diputados amarillos, incluyendo su presidente, Cristian Ritondo, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La imagen se dio en el auditorio Ricardo Balbín del anexo de Diputados, para un conversatorio sobre apicultura, en el marco de la “Semana de la Miel” y que fue impulsada por legisladores de Entre Rios. "Buena onda en general", comentaron fuentes parlamentarias a El Destape sobre la foto entre el titular de la Cámara baja y el jefe del bloque del PRO.

El lunes, Ritondo había cuestionado en declaraciones radiales a Menem, al afirmar que una potencial candidatura presidencial del líder del PRO, Mauricio Macri, "le haría un favor al kirchnerismo". A su vez, el titular de la Cámara de Diputados pasó un fin de semana de tensión, luego de un fuerte cruce con el asesor presidencial, Santiago Caputo, por el uso de cuentas de X.

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