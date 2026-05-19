Selección Argentina: preocupación por la lesión de Nico Paz que inquieta a Lionel Scaloni por el Mundial 2026

El volante es una de las grandes apuestas para el Mundial.

A menos de un mes de que inicie el Mundial 2026, se viven semanas clave en el fútbol internacional, tanto por las convocatorias de los distintos seleccionados como por el estado físico de los jugadores. En este sentido, la Selección Argentina tiene algunos referentes entre algodones, como Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Cristian Romero, quienes llegarían con lo justo para arrancar la concentración en Kansas.

Por si fuera poco, en los últimos días se agregó el nombre de Nico Paz, quien sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda el pasado 10 de mayo, cuando el Como se enfrentó al Hellas Verona por la fecha 36 de la Serie A. Desde entonces, el juvenil nacido en Islas Canarias arrastra una molestia que le genera dolor y que causa preocupación en el cuerpo técnico de la “Albiceleste”, que ya envió un médico para evaluar la situación.

De hecho, el volante no pudo formar parte del último compromiso del Como, que venció al Parma por 1-0 y el domingo debe cerrar su temporada con una visita al Cremonese para despedir el campeonato. El problema es que Cesc Fabregás quiere poner al nacionalizado argentino en la formación inicial para dicho partido, ya que es un encuentro clave para su equipo en la lucha por el último cupo a la Champions League de la siguiente temporada.

Tampoco es un partido menor para el rival, puesto que el Cremonese busca escapar de la zona de descenso, con tan solo un punto menos que Lecce, por lo que se jugará todo por mantener la categoría. Es por este motivo que Lionel Scaloni ha comenzado a presionar al DT del Como para que no ponga a Paz en la última fecha y que lo cuide considerando la cercanía con el debut de Argentina ante Argelia en la Copa del Mundo.

De acuerdo con el informe de Olé, se sospecha que Nico tiene una lesión ósea en la rodilla y, por el momento, se descarta que sea algo muscular o ligamentario. La idea de Scaloni es que el doctor de la Selección se comunique con los médicos del Como para determinar lo mejor para el jugador, que es una de las grandes promesas del Mundial y podría resultar clave en el funcionamiento del equipo de cara a la defensa del título.

Nico debutó con una asistencia para Messi en 2024.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026