Mundial 2026: el cronograma de la Selección Argentina para concentrar en Ezeiza antes de viajar a Kansas

Scaloni espera iniciar las concentraciones el lunes.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa semanas clave para la definición de la lista definitiva, que debe comunicarse a la FIFA, como mucho, el próximo 30 de mayo. Para la defensa del título obtenido en Qatar 2022, Lionel Scaloni ya ha presentado una prelista con 55 nombres, de los cuales quedarán solamente 26, entre los que ya habría 22 con un lugar asegurado.

En este contexto, el cuerpo técnico de la “Albiceleste” habría citado a los jugadores para arrancar la concentración en el predio de Ezeiza el próximo lunes 25 de mayo, una vez que se hayan cerrado las principales ligas europeas el domingo. La idea del entrenador es terminar de definir a los cuatro nombres restantes para la Copa del Mundo, además de tener armada una lista de alternativas ante posibles bajas por lesión.

De acuerdo con TyC Sports, el plan es que los jugadores se entrenen en el predio Lionel Messi de la AFA bajo las órdenes de Scaloni, que evaluará el rendimiento de cada uno para comunicar la lista definitiva a fin de mes. En este sentido, está previsto que, una vez que se den a conocer los 26 convocados, la Selección emprenda viaje a Kansas City para seguir con las concentraciones a partir del lunes 1º de junio.

Para esto, los campeones del mundo usarán las instalaciones del Compass Minerals National Performance Center, predio del Sporting Kansas City de la MLS, además del gimnasio que estará disponible en el Hotel Origin. Además de preparar lo que será el debut mundialista contra Argelia, la “Scaloneta” trabajará en los amistosos con Honduras e Islandia, que se jugarán en la previa al inicio del certamen.

En concreto, Argentina viajará a Texas para jugar con los hondureños el sábado 6 de junio, mientras que luego irá a Alabama para el cruce con los europeos el martes 9. Una vez consumados los dos amistosos, el conjunto albiceleste volverá a Kansas para continuar con la concentración para el debut contra los argelinos, que se disputará una semana después del partido con Islandia, que es un viejo conocido de la fase de grupos de Rusia 2018.

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