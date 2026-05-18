Así están los lesionados de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La Selección tiene cinco jugadores lesionados.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y se viven semanas clave en los distintos equipos, que comienzan a definir sus listas de 26 jugadores para iniciar la participación en la Copa del Mundo. En este sentido, la Selección Argentina presentó su prelista la semana pasada, con un total de 55 nombres, entre los cuales habría 22 que tienen un lugar asegurado en la defensa del título, salvo que algún inconveniente los dejé afuera.

De ahí la importancia que tiene el estado de recuperación de algunas de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, en especial por algunas lesiones recientes que hicieron sonar las alarmas en el cuerpo técnico. Uno de los afectados es Gonzalo Montiel, quien este sábado sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo, de manera que no jugará los partidos que tiene River Plate por el campeonato ni por Copa Sudamericana, de manera que llegaría con lo justo para el debut con los argelinos.

Algo similar ocurre con Nahuel Molina, quien se desgarró el isquiotibial hace más de una semana en el duelo con Celta de Vigo y está recuperándose rápidamente. Según el periodista Martín Arévalo, el campeón del mundo tiene como objetivo estar en condiciones para los amistosos ante Honduras e Islandia, aunque la inactividad por tanto tiempo podría pasarle factura a la hora de retomar el ritmo.

También dentro de la plantilla del Atlético de Madrid está el caso de Julián Álvarez, quien jugó infiltrado en la vuelta de la semifinal contra Arsenal por la Champions League e, igualmente, tuvo que pedir el cambio. Al respecto, Gustavo Yarroch señaló que se trata de un “esguince complejo” que tuvo riesgo de ser ligamentario, por lo que no hay garantías de que vaya a estar para la primera fecha.

Otro que preocupa es Cristian Romero, cuya lesión en el ligamento lateral es la más grave de la lista de la “Albiceleste”. No obstante, el “Cuti” ya arrancó la rehabilitación y, aunque su nombre no está asegurado para el cruce con Argelia, todo indicaría que formará parte del plantel. Por último, Giuliano Simeone viene de recibir un golpe en la zona lumbar, algo que le causa mucho dolor, pero que es fácilmente controlable con medicamentos.

Otro lastimado a último momento es Nicolás Paz, quien no pudo jugar para Como de Italia por una lesión al borde de la rodilla que le provoca dolor al patear. Así y todo, quiere jugar en la última fecha de la Serie A para intentar clasificar a la próxima Champions League y desde la "Albiceleste" se mantienen en alerta por el volante ofensivo.

Argentina fue la primera en clasificar de la Conmebol.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026