Cuánto dinero gana un encargado de edificio en mayo 2026: el salario que cobra

El salario de los encargados de edificios en mayo continúa actualizado tras el último acuerdo paritario firmado en el sector, que fijó nuevos valores básicos para todas las categorías contempladas dentro del convenio colectivo de trabajo.
La actualización salarial alcanza a encargados permanentes, ayudantes, mayordomos, personal de vigilancia, intendentes y trabajadores temporarios. Además de los básicos, el ingreso final puede incrementarse por antigüedad, tareas específicas, adicionales por mantenimiento y otros conceptos establecidos en el convenio.
El aumento salarial también tiene impacto directo en las expensas que pagan los consorcios, ya que el costo laboral representa uno de los principales componentes del gasto mensual en edificios de propiedad horizontal.
Cuánto cobra un encargado de edificio en mayo 2026
Según la escala salarial vigente para mayo de 2026, los salarios básicos quedaron establecidos de acuerdo con la categoría y la modalidad de trabajo.
Encargado permanente con vivienda
- 1° categoría: $1.044.417
- 2° categoría: $1.000.899
- 3° categoría: $957.382
- 4° categoría: $870.347
Encargado permanente sin vivienda
- 1° categoría: $1.211.978
- 2° categoría: $1.161.479
- 3° categoría: $1.110.980
- 4° categoría: $1.009.982
Dentro de la escala salarial también se encuentran incluidos los ayudantes permanentes y de media jornada.
Ayudante permanente con vivienda
- 1° categoría: $1.044.417
- 2° categoría: $1.000.899
- 3° categoría: $957.382
Ayudante permanente sin vivienda
- 1° categoría: $1.211.978
- 2° categoría: $1.161.479
- 3° categoría: $1.110.980
- 4° categoría: $1.009.982
Ayudante media jornada
- 1° categoría: $605.989
- 2° categoría: $580.739
- 3° categoría: $555.490
- 4° categoría: $504.991
Salarios de mayordomos, intendentes y personal de vigilancia
El convenio colectivo también contempla distintas categorías vinculadas a tareas de administración, seguridad y mantenimiento.
Mayordomo con vivienda
- 1° categoría: $1.079.875
- 2° categoría: $1.034.880
- 3° categoría: $989.885
- 4° categoría: $899.896
Mayordomo sin vivienda
- 1° categoría: $1.257.849
- 2° categoría: $1.205.439
- 3° categoría: $1.153.028
- 4° categoría: $1.048.208
Intendente
- Todas las categorías: $1.504.785
Personal de vigilancia nocturna
- Todas las categorías: $1.085.873
Personal de vigilancia diurna
- Todas las categorías: $1.016.107
Personal de vigilancia media jornada
- Todas las categorías: $508.053
Cuánto cobran los encargados guardacoches y trabajadores temporarios
La escala salarial vigente también incluye al personal vinculado con cocheras y tareas temporarias dentro de los edificios.
Encargado guardacoches con vivienda
- Todas las categorías: $916.568
Encargado guardacoches sin vivienda
- Todas las categorías: $988.940
Encargado no permanente con vivienda
- Todas las categorías: $527.485
Encargado no permanente sin vivienda
- Todas las categorías: $566.849
Ayudante temporario
- Todas las categorías: $996.882
Ayudante temporario media jornada
- Todas las categorías: $498.441
A los salarios básicos establecidos en la paritaria se agrega una suma fija remunerativa mensual de $100.000. Ese monto se aplica de manera proporcional según la categoría y la carga horaria de cada trabajador.
De esta manera, el ingreso bruto mensual puede superar los valores básicos publicados en la escala salarial, dependiendo de la modalidad de contratación y de las tareas realizadas dentro del edificio.
Qué adicionales pueden cobrar los encargados de edificios
Además del salario básico y de la suma fija mensual, el convenio colectivo prevé distintos adicionales que pueden incrementar el ingreso mensual de los trabajadores.
Entre los principales conceptos se encuentran:
- Retiro de residuos por unidad: $1.860,20
- Clasificación de residuos: $32.039,20
- Valor vivienda: $6.833,80
- Antigüedad del 1% anual: $10.099,80 por año
- Antigüedad del 2% anual: $20.199,60 por año
- Limpieza de cocheras: $25.384,80
- Movimiento de coches hasta 20 unidades: $37.584,80
- Mantenimiento de jardín: $25.384,80
- Limpieza y mantenimiento de pileta: $42.703,50
- Zona desfavorable: 50% adicional
- Título de encargado integral de edificio: 10% adicional
El valor final del salario depende de la categoría, la antigüedad y las tareas específicas asignadas dentro del consorcio. En algunos casos, la suma de adicionales puede representar una diferencia significativa respecto del sueldo básico establecido en la escala paritaria