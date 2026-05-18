Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la tercera semana de mayo 2026

Cuál es el plazo fijo que me conviene colocar

Los cambios recientes en las tasas de interés volvieron a poner al plazo fijo entre las principales opciones de ahorro en pesos. En medio de una baja generalizada de rendimientos, los bancos comenzaron a ajustar nuevamente sus pizarras y eso modificó cuánto puede ganar un ahorrista por una colocación a 30 días.

Actualmente, las diferencias entre entidades financieras son cada vez más marcadas. Mientras algunos bancos tradicionales ofrecen tasas cercanas al 15% anual, otras entidades todavía mantienen rendimientos que rondan el 19,5% y hasta superan el 20% en ciertos casos.

En este escenario, los ahorristas empezaron a comparar con mayor atención qué banco paga más interés antes de invertir. La dispersión de tasas se volvió una de las principales variables para quienes buscan preservar el valor de sus pesos mediante colocaciones de corto plazo.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las alternativas más utilizadas dentro del sistema financiero argentino debido a su funcionamiento simple, bajo riesgo y previsibilidad. Además, el plazo mínimo de 30 días sigue siendo uno de los factores que sostienen su popularidad entre quienes prefieren mantener liquidez en el corto plazo.

Qué banco paga más interés por un plazo fijo en mayo 2026

En la tercera semana de mayo, las tasas nominales anuales (TNA) informadas por algunos de los principales bancos del país quedaron de la siguiente manera:

Banco Provincia: 19,5%

ICBC: 18,8%

BBVA: 18,75%

Galicia: 18,25%

Macro: 18%

Banco Nación: 17% presencial y 17,5% electrónico

Banco Ciudad: 17,5%

Credicoop: 17,5%

Santander: 15%

Dentro de ese listado, Banco Provincia aparece como la entidad tradicional que más interés paga actualmente entre los bancos más grandes del sistema financiero argentino.

La diferencia con otras entidades es significativa. Por ejemplo, Santander ofrece una TNA del 15%, mientras que Banco Provincia alcanza el 19,5%, una brecha que impacta directamente sobre la rentabilidad final obtenida por el ahorrista.

Plazo fijo cuál es el que más conviene

Cómo influye el canal de inversión en el rendimiento

Los bancos también comenzaron a diferenciar las tasas según el canal utilizado para constituir el plazo fijo. Las operaciones realizadas de manera digital mediante home banking o aplicaciones suelen ofrecer mejores rendimientos que las concretadas de forma presencial en sucursal.

Banco Nación es uno de los casos más claros. La entidad paga actualmente:

17% anual para operaciones realizadas en sucursal

17,5% anual para plazos fijos electrónicos

Esa pequeña diferencia termina generando un rendimiento mayor para quienes utilizan canales digitales. La estrategia responde a una política de las entidades financieras para reducir costos operativos y fomentar el uso de plataformas online.

Cuál es el plazo fijo más conveniente: banco por banco

Cuánto gana quien invierte $2.000.000 a 30 días

Con las tasas actuales de Banco Nación, una inversión de $2.000.000 a 30 días genera distintos resultados según la modalidad elegida. En el caso de la colocación presencial, el depósito produce intereses por $27.945,21. De esta manera, el monto total acreditado al vencimiento alcanza los $2.027.945,21.

En cambio, si la operación se realiza mediante home banking, el mismo capital genera intereses por $28.767,12. El total recibido al finalizar el plazo asciende a $2.028.767,12. La diferencia entre ambas alternativas ronda los $822 y surge únicamente de la tasa diferencial aplicada por el banco según el canal utilizado.

Por qué los bancos volvieron a bajar las tasas

La reducción de tasas se consolidó durante mayo luego de varios ajustes realizados por las entidades financieras en las últimas semanas. A comienzos de año, muchas entidades ofrecían tasas cercanas al 25% anual, pero actualmente los rendimientos promedio se ubican bastante por debajo de esos niveles. Los movimientos responden al nuevo escenario monetario y a los cambios en la política financiera. Además, los bancos recalculan permanentemente sus tasas en función de la inflación esperada, la liquidez del sistema y las decisiones del Banco Central.

A pesar de la baja, el plazo fijo continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada por quienes buscan una inversión conservadora y sin exposición a la volatilidad del mercado cambiario o financiero.