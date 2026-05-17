Ver Argentinos Jrs vs. Belgrano en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Argentinos Juniors frente a Belgrano juegan un partidazo.

Argentinos Juniors recibe este domingo a las 14 horas a Belgrano de Córdoba, por las semifinales del Apertura 2026. El partido definirá uno de los finalistas de este campeonato y contará, en caso de empate en el tiempo reglamentario, con alargue y penales, de persistir la igualdad. Dos equipos que llegan entonados a esta fase, con un buen nivel en lo que van de los playoff.

El "Bicho" viene de vencer en la prórroga a Huracán por 1 a 0 con gol de Tomás Molina, en un encuentro muy cerrado que el conjunto de La Paternal logró romper gracias a una gran jugada colectiva. En tanto que el conjunto de Ricardo Zielinski consiguió el pasaje a esta instancia después de superar a Unión de Santa Fe por 2 a 0, con goles de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes.

Por dónde ver Argentinos Juniors frente Belgrano

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

El buen presente de Argentinos Juniors

El conjunto de Nicolás Diez pudo enderezar el rumbo de un semestre que había comenzado muy mal y hoy lo encuentra a dos partidos de poder ganar un título. Es que la final de Copa Argentina perdida ante Independiente Rivadavia en Córdoba caló hondo en la institución, que arrancó muy mal el 2026. Eliminado en fase 2 de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil y contra Midland por Copa Argentina, el panorama era bastante adverso.

Molina le dio la clasificación a Argentinos.

Sin embargo, poco a poco recuperó el nivel y los resultados volvieron a aparecer, basado en una saga firme con Francisco Álvarez y Román Riquelme, un cinco con gran criterio como Federico Fattori, el talento de Alan Lescano y Hernán López Muñoz, más los goles de Tomás Molina. Y ganó 8 de los últimos 10 partidos, lo que lo posiciona muy bien desde la confianza.

Belgrano, con el envión del clásico

El "Pirata" ganó un partido histórico como visitante frente a Talleres de Córdoba, que lo dio un gran envión anímico tras un cierre de fase de grupos que no ha sido del todo bueno. Pero el arranque del equipo de Zielinski había sido bueno. Y sabe que cuenta con jugadores de experiencia que le pueden dar un plus en los cruces mata-mata, como Lucas Zelarrayán, Facundo "Mudo" Vázquez y Emiliano Rigoni.