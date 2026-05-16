Polaco Lewandowski dejará el FC Barcelona al final de la temporada

LaLiga - FC Barcelona-Real Madrid

El ​delantero polaco Robert Lewandowski está a punto de abandonar el Barcelona tras cuatro años en el club, ‌durante los cuales el ‌jugador, de 37 años, ayudó al equipo a ganar tres títulos de LaLiga.

Medios de comunicación han dicho que Lewandowski, cuyo contrato con el Barcelona expira este verano boreal, ha recibido ofertas de Arabia Saudita, Italia y Estados Unidos.

«Después de cuatro años llenos de retos y trabajo ​duro, es hora ⁠de seguir adelante. Me voy con la sensación de ‌que la misión está cumplida", publicó Lewandowski, ⁠que ha marcado 119 goles ⁠con el Barcelona en todas las competiciones, en Instagram el sábado.

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"Nunca olvidaré el cariño que me han brindado los ⁠aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi ​lugar en la Tierra. Gracias a todos ‌los que he conocido durante ‌de estos cuatro maravillosos años".

El Barcelona pagó una ⁠cuota de traspaso inicial de 45 millones de euros (45,4 millones de dólares), más complementos, para fichar a Lewandowski procedente del Bayern de Múnich, donde había marcado 344 ​goles y ‌ganado ocho títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones.

Lewandowski lideró la tabla de goleadores de LaLiga con 23 goles en su temporada de debut, ayudando al Barcelona a conquistar ⁠su primer título de liga en cuatro años.

También fue el máximo goleador del Barcelona en las dos siguientes campañas de LaLiga, marcando 27 goles en la temporada 2024-25 para ayudar al club a revalidar el título.

Esta temporada, sin embargo, Lewandowski ha sufrido varias lesiones, siendo titular en solo 15 ‌de sus 29 partidos de LaLiga, en los que ha marcado 13 goles.

Salió al campo en los últimos minutos cuando el Barça venció al Real Madrid por 2-0 para ganar LaLiga el pasado fin de semana, pero su ‌gol en la victoria por 2-1 del Barcelona en Osasuna este mes les había puesto en condiciones de hacerse con ‌el título con ⁠una victoria en el clásico.

"Cuatro temporadas, tres campeonatos... El Barça ha vuelto al lugar que ​le corresponde", escribió Lewandowski.

El Barcelona cierra la temporada con partidos frente el Real Betis y el Valencia.

Con información de Reuters