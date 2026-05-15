Andy Burnham afronta un reto difícil para volver al Parlamento y desafiar a Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer, la ex vice primera ministra británica, Angela Rayner, y el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se reúnen con escolares durante una visita a una escuela primaria en Ashton-under-Lyne

​Para muchos miembros del Partido Laborista, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, es su mejor esperanza para cambiar el rumbo del partido en el gobierno. Pero antes de poder ‌desafiar al primer ministro británico, Keir Starmer, ‌debe volver al Parlamento, una tarea que no resultará sencilla.

Burnham intentará presentarse y ganar una elección parcial en Makerfield, en la región del noroeste donde ha sido un popular alcalde desde 2017, un intento que el partido populista Reform UK de Nigel Farage hará todo lo posible por frustrar.

Con la esperanza de que su tirón local le ayude a superar el primer obstáculo para disputarle el liderazgo a Starmer, Burnham tratará de revertir la tendencia que se impuso en todo el país cuando los ​votantes castigaron a los laboristas ⁠en las elecciones locales de la semana pasada.

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En las calles de Ashton-in-Makerfield, una antigua localidad minera ‌de la circunscripción donde muchos lo pasaron mal tras el cierre de las minas ⁠de carbón, los votantes se dividen entre Burnham y ⁠Reform.

BURNHAM, "EL HOMBRE ADECUADO PARA EL PUESTO"

Anthony McCormack, un antiguo minero reconvertido en soldador y ahora jubilado, dijo que apoyaría a Burnham porque es "el hombre adecuado para el puesto" y sería "al 100%" mejor primer ministro ⁠que Starmer.

"Ese hombre no es un político, es un mando intermedio", dijo sobre el actual ​primer ministro británico.

El votante laborista Alan Birch, jubilado, dijo que también preferiría "poner ‌a Andy y ver qué pasa a partir ‌de ahí", y añadió que con Starmer las cosas iban "cuesta abajo".

Starmer está bajo presión por parte ⁠de decenas de sus propios diputados para que fije un calendario para su dimisión tras las derrotas electorales, y las elecciones parciales suponen un nuevo giro en un drama político que ha sacudido a los mercados.

Burnham fue diputado antes de convertirse en alcalde de Mánchester, ocupó un cargo ministerial en ​el Gobierno de ‌Gordon Brown y se presentó sin éxito a la presidencia del partido en 2010 y 2015.

Aún no es oficialmente el candidato laborista para el escaño de Makerfield, pero, a diferencia de su anterior intento de volver al Parlamento a principios de este año, no se espera que la dirección laborista le impida presentarse a las elecciones.

Reform aún no ha ⁠nombrado a ningún candidato.

El Partido Laborista ha representado a la zona en el Parlamento desde 1906, pero teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el partido y que Reform ganó todos los escaños del consejo que se disputaron en la circunscripción la semana pasada, el regreso de Burnham está lejos de ser un hecho consumado.

Las encuestas muestran que Starmer es muy impopular tras una serie de virajes, al no haber logrado el crecimiento y la estabilidad que prometió, mientras que el líder de Reform, Farage, declaró a la cadena GB ‌News que "volcará absolutamente todos sus recursos" en la elección parcial para intentar derrotar a los laboristas.

Rachael Hulse, enfermera de estética, dijo que su familia siempre había votado al Partido Laborista, "pero ahora eso ha cambiado por completo".

"El Partido Laborista ya no tiene tan buena reputación", dijo, y añadió que esperaba que Reform ganara el escaño. "Simplemente hace falta un cambio, porque parece que estamos atascados en lo mismo de siempre".

El mensaje de Burnham ‌a los votantes es que él puede sacar a los laboristas del bache, afirmando que los vecinos de Makerfield "han apoyado durante mucho tiempo a nuestro partido, pero han perdido la fe en los últimos tiempos".

"Cambiaremos el Partido ‌Laborista para mejor y ⁠lo convertiremos en un partido en el que se pueda volver a creer", dijo el jueves al anunciar su intención de presentarse al escaño.

Sin embargo, la jubilada ​Ann Garner se preguntó si era el momento adecuado para una contienda por el liderazgo.

"Creo que se le debería dar una oportunidad a Keir Starmer", dijo. "Necesitamos de verdad poner orden en el país".

Con información de Reuters