Meta y Google recurren a Barrio Sésamo para esquivar críticas por el uso infantil de las pantallas

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Google durante la conferencia energética CERAWeek 2026 en Houston

Meta y Google recurrieron a marcas infantiles de ​confianza, como Barrio Sésamo, Girl Scouts y la revista Highlights, para enseñar a los niños a utilizar la tecnología con moderación, a pesar de que las propias empresas diseñaron aplicaciones que dificultaban que esos mismos jóvenes usuarios se desconectaran, según declaraciones públicas y documentos internos.

Con el respaldo de decenas de millones de dólares de los gigantes tecnológicos, estas organizaciones impartieron lecciones sobre responsabilidad personal a cientos ‌de miles de niños y padres, utilizando revistas de colores, personajes populares y canciones ‌pegadizas, según declaraciones públicas.

Los patrocinios de Google, del grupo Alphabet, y de Meta alimentan las críticas de que las empresas están encontrando nuevas formas de animar a los niños a volverse dependientes de las redes sociales, especialmente al asociarse con marcas dirigidas a menores de 12 años, una edad que, según los pediatras, suele ser demasiado temprana para tener un teléfono inteligente.

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Las colaboraciones también debilitan la confianza en instituciones con décadas de historia en las que las familias han confiado para recibir consejos sobre la crianza de los hijos, según afirmaron defensores de los padres, en un momento en que los gigantes tecnológicos se enfrentan a múltiples demandas que los acusan de diseñar productos adictivos que perjudican la salud mental de los jóvenes.

El primer caso que llegó a juicio terminó con una sentencia de 6 millones de dólares contra las dos empresas.

"Es como si Barrio Sésamo se asociara con Philip Morris para enseñar a los niños a fumar cigarrillos de forma segura", dijo Rose Bronstein, cuyo hijo de quince años se suicidó tras sufrir acoso en internet. "¿En qué se diferencia?"

Las plataformas de Meta y Google generan miles de ​millones de dólares en ingresos publicitarios procedentes de empresas que ⁠se dirigen a menores. Ese incentivo económico, según los críticos, dificulta que las empresas ofrezcan una orientación imparcial sobre el uso de las pantallas.

"Su propio modelo de negocio se basa en el máximo tiempo de ‌uso de los dispositivos", dijo Emily Boddy, codirectora de U.S. Smartphone Free Childhood, una asociación de padres que aboga contra el uso de teléfonos en las escuelas. "Su orientación o sus ⁠consejos no pueden ser neutrales, y vemos que no lo son."

Las empresas, desde las de refrescos hasta la industria tabacalera, llevan ⁠mucho tiempo haciendo donaciones a "instituciones de confianza" para mejorar su reputación, dijo Nora Kenworthy, investigadora de salud pública de la Universidad de Washington Bothell.

"Se trata, en gran medida, de una estrategia de gestión de la reputación", señaló Kenworthy.

Las acciones de Meta han bajado un 6% en lo que va de año, mientras que las de Alphabet han subido un 27%.

LOS PATROCINIOS SE EXTIENDEN A VARIAS MARCAS

Reuters revisó miles de páginas de documentos de ⁠la empresa que se hicieron públicos a raíz de demandas judiciales, junto con vídeos y lecciones educativas patrocinados por la empresa. Los documentos revelan que la estrategia de Meta de asociarse con grupos ​externos para promover mensajes positivos sobre la tecnología comenzó hace varios años, cuando empezaron a proliferar las críticas hacia las aplicaciones.

En un borrador de documento de ‌2018, los investigadores internos de experiencia de usuario deliberaron sobre cómo responder a las acusaciones de ‌que las empresas de redes sociales estaban "diseñando productos adictivos que pueden perjudicar el bienestar". Los investigadores propusieron pedir a expertos externos que identificaran las funciones de Facebook que podrían tener un efecto negativo ⁠en los usuarios a largo plazo.

Entre su lista de ideas, escribieron: "Formar una alianza en la que un tercero pueda avalar la rigurosidad y la pertinencia de nuestro enfoque para abordar las acusaciones de 'adicción'". En un mensaje a Reuters, Meta afirmó que no llevó a cabo esa idea.

Las empresas sí establecieron relaciones con numerosas marcas. Google patrocinó Barrio Sésamo, Highlights y Girl Scouts. Meta también patrocinó a Girl Scouts.

Algunos de los materiales promocionados por Meta y Google sí incluyen instrucciones de seguridad digital, según investigadores especializados en medios infantiles, entre ellas recordatorios para establecer contraseñas seguras y evitar estafas.

Las empresas se negaron a revelar cuánto pagaron a estas organizaciones. Sin embargo, en una declaración de ​2024, Google se comprometió a destinar al ‌menos 20 millones de dólares a apoyar a grupos que promueven el "bienestar digital", entre ellos Highlights Magazine y Sesame Workshop.

"Damos prioridad al bienestar de nuestros usuarios más jóvenes creando medidas de protección líderes en el sector y poniendo a las familias al mando de sus experiencias digitales; cualquier sugerencia en sentido contrario es simplemente errónea", dijo un portavoz de Google a Reuters.

Sesame Workshop dijo que Google no tenía control sobre sus materiales educativos sobre bienestar digital, y añadió en un comunicado que los ejecutivos de Google ofrecieron asesoramiento "antes del inicio del desarrollo de contenidos". Los propios investigadores en desarrollo infantil, padres y cuidadores opinaron sobre los materiales, señaló Sesame.

Meta afirmó en un comunicado que su papel en el diseño de los materiales de las Girl Scouts fue limitado, pero ⁠se mostró orgullosa de su trabajo con expertos en seguridad en internet. La empresa colabora a menudo con académicos para estudiar el uso negativo de la plataforma, según un portavoz.

Highlights Magazine no quiso responder a preguntas específicas sobre su colaboración con Google. La portavoz Melanie Bay dijo que la revista diseña productos para ayudar a los niños a "tomar decisiones meditadas".

INSIGNIAS DE MÉRITO POR EL USO DE LA TECNOLOGÍA

El plan de estudios de seguridad digital de las Girl Scouts, patrocinado por Instagram (de Meta), exige que las niñas completen lecciones específicas para su edad a fin de obtener una insignia de "liderazgo digital".

Una parte del plan de estudios, dirigida a las "scouts" de secundaria, enseña a las niñas a controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla. A continuación, se les propone el reto de "crear contenido digital para apoyar un tema" que les interese.

El año pasado, Google comenzó a patrocinar su propia insignia para las Girl Scouts, llamada "Be Internet Awesome Fun Patch" ("Insignia Divertida de Ser Genial en Internet"), vinculada al plan de estudios de alfabetización digital de la empresa. Las niñas aprenden a ser amables en internet, a utilizar contraseñas seguras y a mantener la privacidad de su información personal. La ‌insignia, disponible en la página web de las Girl Scouts, incluye su logotipo, así como el de Google.

"Es casi como prepararlas para que deseen entrar en las redes sociales en cuanto alcancen la edad mínima", dijo Brendesha Tynes, investigadora de medios infantiles de la Universidad del Sur de California.

Las Girl Scouts no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios.

SACOS DE DORMIR PARA TELÉFONOS

Google también pagó a la revista Highlights al menos 5 millones de dólares. Una edición especial de 2024 patrocinada por Google incluye instrucciones sobre cómo hacer un "saco de dormir" para guardar los dispositivos durante la noche. "Antes de desconectar por la noche, pon a dormir a tu dispositivo", dice la revista.

Esta actividad hace que parezca normal que los lectores de Highlights —con edades comprendidas entre los seis y los doce años— tengan teléfonos inteligentes a esa edad, según declararon a Reuters siete padres que abogan por restricciones tecnológicas tras revisar la revista.

Google proporcionó 250.000 ejemplares adicionales de ‌la edición especial de Highlights a organizaciones como Save the Children y Reading is Fundamental.

En un comunicado, un portavoz de Google afirmó que el programa de seguridad en internet de la empresa es "acreditado y de prestigio", y añadió que Google colaboró con organizaciones de seguridad para diseñarlo. Una de esas organizaciones es el Family Online Safety Institute, una entidad sin ánimo de lucro que recibe la mayor parte de sus ingresos de empresas tecnológicas, entre ellas Google. Meta no es miembro.

El ‌instituto dijo en un comunicado que revisó el plan ⁠de estudios antes de su lanzamiento.

ALGUNAS CONSECUENCIAS ABORDADAS

Las lecciones patrocinadas por Google y Meta abordaban algunos de los efectos de las aplicaciones en los niños, según explicaron a Reuters cuatro investigadores especializados en medios infantiles y pediatras.

El plan de estudios patrocinado por Meta para las Girl Scouts, dirigido a alumnas de secundaria, aborda cómo las empresas utilizan los datos de ​los usuarios para vender productos o "influir en ti en línea". Una ficha de Scholastic patrocinada por Google pide a los niños que practiquen qué hacer si reciben un mensaje emergente que dice: "¡Has ganado un teléfono gratis! ¡Haz clic aquí para conseguirlo!".

Ese contenido es importante para los niños y las familias, dijo Tiffany Munzer, autora principal de las directrices sobre medios digitales de 2026 de la Academia Estadounidense de Pediatría, aunque señaló que las empresas aún deben eliminar funciones como las recomendaciones algorítmicas que dificultan que los niños dejen de usar sus dispositivos.

"Todavía podemos pedir un mejor diseño del producto en sí", dijo Munzer, refiriéndose a las aplicaciones digitales.

(Reportaje de Courtney Rozen; edición de Chris Sanders y David Gaffen)