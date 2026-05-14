“Fueron 32 mordidas”: los estremecedores datos que reveló la autopsia de la nena atacada por un perro en Córdoba

Continúa creciendo con el correr de las horas la conmoción en Cosquín, provincia de Córdoba, después de conocerse el informe preliminar de la autopsia realizada a la nena de 4 años que murió atacada por un perro. El brutal episodio ocurrió el pasado miércoles por la mañana frente al cementerio local, en una zona de terrenos baldíos.

Según la Fiscalía a cargo, la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una profunda herida en el cuello que afectó la carótida izquierda de la pequeña. El estudio forense reveló también que la niña presentaba 14 lesiones en la cabeza y el cuello, junto con otras 18 escoriaciones no penetrantes en distintas partes del cuerpo.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, la niña habría entrado al terreno baldío donde se encontraba el perro, mientras el animal estaba comiendo. Un trabajador del cementerio fue uno de los primeros en intervenir tras escuchar los gritos.

"El perro estaba ensañadísimo. No nos dejaban entrar. Fui con un palo y una botella de agua para correrlo, pero cuando nos acercamos entre cuatro retrocedió. Lo primero que vi fue un charco enorme de sangre. No la toqué, pero quise ver si tenía signos vitales y no respiraba”, relató el trabajador.

También aseguró que el animal solía verse suelto por la zona, pero que nunca había mostrado agresividad hacia otros vecinos o transeúntes. La investigación judicial continúa avanzando para determinar con precisión cómo se produjo el ataque y establecer si el perro tenía dueño.

Los papás de la nena se encuentran recibiendo ayuda psicológica por parte de equipos de emergencia especializados. La directora de Defensa Civil Laura Barreiro pidió "extrema reserva y respeto" para todos los allegados de la niña, que "están atravesando este dolor".

Caso Diego Román: los dueños de los 10 perros que mataron al nene de 12 años van juicio

El 3 de julio de 2019, Diego Román, de 12 años, fue atacado por una jauría de 10 perros en un predio rural de la localidad Recreo, en la provincia de Santa Fe. Ante el hallazgo del cuerpo del niño, las autoridades policiales pensaron que se trataba un crimen a sangre fría, pero con los resultados de la autopsia se pudo constatar que el joven había sido agredido brutalmente por animales.

En el informe de fiscalía, se explicó que el cuerpo tenía claros signos de "depredación". Por tal motivo, se pidió la imputación por "homicidio con dolo eventual" de los dueños de los perros de raza rottweiler, bóxer y otros mestizos. Según los investigadores, Iván Mercado Reyes y Norma Vega, sabían perfectamente el peligro que representaban los animales para otras personas, pero "nunca tomaron ningún recaudo".

El juicio iba a iniciar el viernes 27 de marzo, pero la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) debió posponerlo para finales de mayo.