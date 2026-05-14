Frente a la crisis empresarial, PBA amplía las rondas de negocios y suma a Santa Fe y a CABA

En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial. Frente a este escenario, la gestión de Axel Kicillof continúa impulsando políticas públicas orientadas al acompañamiento de las pymes, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo industrial y comercial como motor de crecimiento y desarrollo social.

De esta manera, las famosas rondas de negocios entre empresas que el gobierno provincial viene llevando adelante hace varios años, ahora comenzaron a ampliarse y suman a distritos ajenos a Buenos Aires. En esta edición, que se realizó en Ramallo, también participaron compañías de Santa Fe y Capital Federal.

El encuentro lo llevó adelante el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, en el Hotel Camberland Resort & Spa Ramallo y contó con la participación de 250 pymes, emprendimientos y grandes empresas de la zona. Junto a las firmas que llegaron desde Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, y municipios del conurbano bonaerense, hubo más de 1300 entrevistas formales de negocios.

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Entre las empresas que asistieron se destacó Sidersa, compañía metalúrgica que busca ampliar su red de proveedores pymes locales para su nueva inversión en la región: una acería integrada con tecnología innovadora y sostenible en San Nicolás, en el marco del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

En la apertura participaron el intendente Mauro Poletti, la subsecretaria de Industria y Pymes provincial, Mariela Bembi y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar.

Las Rondas de Negocios

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 109 Rondas de Negocios en una política que ya convocó a 23.650 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; y que a la fecha ya concretaron cerca de 90.000 entrevistas gracias a la herramienta.

Cada empresa participante puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Las próximas ediciones de las Rondas de Negocios se realizarán el 21 de mayo en la localidad de América, partido de Rivadavia, en un encuentro regional que incluirá también a los municipios de General Villegas y Pellegrini. El 28 de mayo será en Berazategui; y el 10 de junio en La Matanza. El 19 de junio se llevará adelante en Morón una nueva Ronda de Negocios dedicada al programa provincial Producción Bonaerense, que impulsa la llegada de productos elaborados en la Provincia a supermercados y autoservicios. Todos los encuentros son organizados por el Estado provincial.

Para más información e inscripciones, ingresar en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.