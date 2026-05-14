Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita es nombrado patrocinador oficial del Mundial 2026

Imagen de archivo del ayuntamiento de Toronto con detalles sobre la Copa Mundial de la FIFA, en Toronto, Canadá.

El ​Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita fue designado el jueves patrocinador oficial del torneo en Norteamérica y ‌Asia para la Copa ‌del Mundo de este año, en un momento en que el país refuerza sus vínculos con el fútbol internacional de cara a la organización del torneo de 2034.

El Mundial de 2026 —la primera edición del torneo mundial en la que participarán 48 equipos— será coorganizado por ​Estados Unidos, Canadá ⁠y México del 11 de junio al 19 ‌de julio.

La colaboración incluye el apoyo a ⁠iniciativas en todo el mundo, que ⁠abarcan programas de base, fútbol juvenil y femenino, proyectos educativos e iniciativas para mejorar las infraestructuras y los conocimientos ⁠técnicos, según informaron el PIF y la FIFA. ​No se revelaron detalles financieros ni ‌acciones concretas.

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El acuerdo se suma ‌a la colaboración del PIF con la FIFA ⁠para la Copa Mundial de Clubes de 2025 y pone de relieve el estrechamiento de los lazos comerciales del fondo con el fútbol mundial de cara a ​la celebración ‌del Mundial de 2034 en Arabia Saudita .

"El PIF sigue acelerando el crecimiento del fútbol a nivel mundial, ampliando el acceso a este deporte y creando oportunidades que benefician a los jugadores, ⁠los aficionados y el ecosistema futbolístico en general", afirmó Mohamed AlSayyad, director de marca corporativa del PIF, en un comunicado.

El PIF, que ha invertido más de 5.000 millones de dólares en LIV Golf desde su lanzamiento en 2022, anunció el mes pasado que recortaría la financiación al término de ‌la temporada 2026, lo que ha dejado al circuito escindido buscando nuevos patrocinadores.

El fondo soberano, presidido por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, participa en otros deportes. Los críticos han acusado al país de practicar el "sportswashing" para ‌encubrir su historial en materia de derechos humanos.

En el comunicado en el que anunció que recortaba la financiación a LIV ‌Golf, el ⁠PIF añadió que sigue comprometido con la inversión de capital a nivel internacional en línea ​con su estrategia de inversión, "incluidas las inversiones actuales y futuras en diversos deportes como sector prioritario".

Con información de Reuters