Italiano Musetti no jugará el Abierto de Francia por una lesión en el muslo

Abierto de Italia

El ​tenista italiano Lorenzo Musetti anunció el miércoles que no jugará el Abierto de ‌Francia por una ‌lesión en el muslo, en una decisión que calificó como extremadamente difícil.

El semifinalista en Roland Garros del año pasado tuvo problemas físicos durante su derrota en octavos de final ante el noruego Casper Ruud en el Abierto de ​Italia, celebrado ⁠en Roma el martes.

"Tras el partido de ‌ayer, me sometí a pruebas médicas ⁠que revelaron una lesión ⁠en el recto femoral, que requiere varias semanas de descanso y recuperación", escribió Musetti en Instagram. "Por ⁠desgracia, esto significa que no podré competir ​en Hamburgo ni en Roland ‌Garros, una noticia que ‌me resulta increíblemente difícil de asimilar".

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"Muchísimas gracias ⁠al público de Roma por su increíble apoyo. Por eso precisamente, a pesar de no estar al 100%, decidí saltar a ​la pista ‌y darlo todo en mi torneo de casa. Les mantendré informados", agregó.

Se esperaba que el jugador de 24 años, actual número 10 del mundo tras ⁠alcanzar en enero el quinto puesto del ranking, su mejor clasificación hasta la fecha, plantara cara en Roland Garros, donde el cuadro principal comienza el 24 de mayo.

Musetti ha mostrado un progreso constante en los Grand Slams, llegando a cuartos ‌de final del Abierto de Australia este año, a semifinales de Wimbledon en 2024 y a cuartos del Abierto de Estados Unidos en 2025.

Su retirada se suma a una lista cada ‌vez mayor de bajas por lesión de alto nivel en Roland Garros. El bicampeón Carlos Alcaraz ‌no jugará ⁠por un problema en la muñeca, mientras que el danés Holger Rune ​y el británico Jack Draper tampoco estarán en la cita parisina.

Con información de Reuters