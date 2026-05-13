Quién es Tomás Pergolini, el hijo de Mario Pergolini: edad y a qué se dedica

Tomás Pergolini nació en 1994 y actualmente tiene 32 años

El nombre de Tomás Pergolini comenzó a ganar notoriedad en los últimos años por su presencia en Vorterix y por el vínculo que mantiene con su padre, Mario Pergolini, una de las figuras más influyentes de la radio y la televisión argentina. Con un perfil carismático y proyectos propios, el joven también desarrolla una carrera ligada a la gastronomía.

La historia familiar de Mario Pergolini y Dolores Galán

La familia Pergolini tiene una historia que comenzó a fines de los años 80, cuando Mario Pergolini conoció a Dolores Galán en una reunión de amigos. En ese momento, el conductor empezaba a consolidarse en la radio Rock&Pop, mientras que ella daba sus primeros pasos en la carrera de Psicología.

El flechazo fue inmediato y, según trascendió en distintas entrevistas, ambos pasaron aquella primera noche conversando. Poco tiempo después decidieron casarse y en 1990 sellaron oficialmente la relación. Con el paso de los años, formaron una familia de cinco integrantes y mantuvieron un perfil relativamente reservado pese a la exposición mediática de Mario.

Dentro de esa familia nació Tomás Pergolini, el hijo mayor del conductor, que con el tiempo comenzó a abrirse camino en los medios y en otros ámbitos alejados de la televisión tradicional.

Cuántos años tiene Tomás Pergolini y dónde trabaja

Tomás Pergolini nació en 1994, pocos años después del casamiento de sus padres. Actualmente tiene 32 años y comparte varias pasiones con su padre, especialmente el fanatismo por el fútbol y por Boca Juniors.

Esa conexión también se refleja en el trabajo que ambos realizan en Vorterix, el canal de streaming fundado por Mario Pergolini. Allí, Tomás participa en distintos proyectos y actualmente conduce Esto no sucedió, un programa que logró captar la atención de un público joven gracias a su estilo relajado y espontáneo.

En redes sociales también mantiene una comunidad activa de seguidores. En Instagram supera los 13 mil followers, donde suele compartir momentos cotidianos, reflexiones personales y parte de su trabajo en streaming.

Su personalidad extrovertida y el tono informal frente a cámara recuerdan al estilo que hizo famoso a su padre durante décadas en radio y televisión.

La pasión de Tomás Pergolini por la gastronomía

Aunque gran parte del público lo relaciona con el streaming y los medios, Tomás Pergolini sorprendió recientemente al mostrar una faceta completamente distinta. En abril de 2026 contó públicamente que decidió comenzar la carrera de profesional gastronómico en el IAG, el Instituto Argentino de Gastronomía.

La cocina era hasta ese momento una pasión personal vinculada a reuniones familiares y encuentros con amigos, pero con el tiempo se transformó en un proyecto laboral concreto.

A pesar de iniciar esta nueva etapa académica, Tomás continúa trabajando en Vorterix y mantiene su presencia frente a las cámaras. La decisión de estudiar gastronomía marcó un nuevo rumbo profesional que despertó interés entre sus seguidores.

El hijo de Mario Pergolini mostró entusiasmo por combinar ambas actividades y ampliar su perfil más allá del universo de la comunicación y el streaming.

En Vorterix conduce el programa Esto no sucedió, un ciclo que logró conectar con un público joven por su estilo descontracturado y espontáneo

El emotivo mensaje de Tomás Pergolini sobre su abuela

En los últimos días, Tomás también tuvo una fuerte repercusión por el emotivo mensaje que compartió tras la muerte de su abuela, Beatriz Mancione, conocida por la familia como “Bety”.

Durante una emisión de Esto no sucedió, recordó el vínculo cercano que mantenían y habló sobre el rol que tuvo dentro de la familia Pergolini. “Era una persona súper fuerte y amorosa. Tenía mucho cariño y amor por su familia. Y todos nosotros hemos tenido mucho cariño hacia ella. La quisimos, la queremos y la vamos a querer siempre, un montón”, expresó.

Además, contó que Beatriz tenía 87 años y que durante los últimos tiempos había enfrentado problemas de movilidad y pérdida de visión.

Con proyectos en los medios, una nueva apuesta profesional en gastronomía y una creciente presencia pública, Tomás Pergolini continúa construyendo una identidad propia mientras mantiene el fuerte vínculo familiar que lo une a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.