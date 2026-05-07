Quién era Beatriz, la mamá de Mario Pergolini que marcó su vida con una personalidad única

Quién fue Beatriz, la madre de Mario Pergolini.

Cada vez que Mario Pergolini habla de su infancia, aparece un nombre que atraviesa sus recuerdos: Beatriz, su mamá. Aunque pocas veces la expuso públicamente, el conductor dejó en distintas entrevistas y programas varias pistas sobre la mujer que marcó profundamente su carácter y su manera de ver la vida. Lamentablemente, murió este jueves 5 de mayo.

En una reciente charla televisiva, Pergolini sorprendió al describir la complejidad del vínculo familiar con una frase que rápidamente llamó la atención: “No, no. No le digas ‘de Pergolini’... Es todo complicado con mi mamá”.

Beatriz era ama de casa y, según contó el propio conductor, tenía una personalidad fuerte y muy particular. “Agarraba una viruta, y lo pulía todo”, recordó Mario sobre su obsesión por la limpieza y el orden dentro de la casa familiar.

Pero el recuerdo más llamativo llegó cuando explicó la lógica que dominaba el hogar: “Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos”, ironizó, mezclando humor y sinceridad sobre la intensidad con la que se vivía la convivencia.

Quién fue Beatriz, la madre de Mario Pergolini.

La mujer que moldeó el carácter de Pergolini

Más allá de las anécdotas, el conductor también dejó entrever el enorme peso que Beatriz tuvo en su formación. “Mi mamá vivió para nosotros, pero después se quejaba”, dijo en otro momento de la conversación, mostrando una relación atravesada por contradicciones, cariño y tensión.

Con el tiempo, Pergolini reconoció que empezó a entender muchas actitudes que antes cuestionaba. “Lo entendí de grande, pero es una mujer que me educó con mucha libertad”, admitió, en una reflexión mucho más emocional sobre su crianza.

Incluso recordó cómo reaccionaba su madre cuando tenía problemas en el colegio, dejando una frase que resume bastante bien su personalidad: “Mi mamá iba al colegio, pero a defender a los profesores”.

Una figura clave en la historia personal del conductor

Aunque Beatriz nunca buscó exposición pública, su figura terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para comprender parte de la personalidad de Mario Pergolini: su ironía, su carácter desafiante y hasta su manera de relacionarse con la autoridad.

Detrás del empresario exitoso y del conductor irreverente, aparece entonces una historia mucho más íntima. La de una madre exigente, intensa y determinante, que dejó una huella imposible de borrar.

Porque a veces, detrás de las figuras más conocidas, hay nombres anónimos que explican todo. Y para Pergolini, ese nombre parece ser Beatriz.