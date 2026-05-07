Mario Pergolini atraviesa horas difíciles y suspendió la grabación de su programa de este jueves 7 de mayo.

Mario Pergolini se encuentra en una triste situación debido a la muerte de un ser querido. Es por este motivo que, de acuerdo a lo expresado por el periodista Pablo Montagna en Twitter, su programa Otro día perdido no será grabado este jueves 5 de mayo, no saldrá al aire y en su lugar se emitirá un compilado con lo mejor del ciclo por el deceso de su madre.

De acuerdo a lo expresado por el periodista Montagna en redes sociales, Mario Pergolini sufrió la pérdida de Beatriz, su madre. "Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro día perdido", escribió.

Quién era Beatriz, la madre de Mario Pergolini

En una charla cargada de humor y sinceridad, Mario Pergolini sorprendió al abrir su costado más íntimo y hablar de la compleja relación que tuvo con su mamá durante gran parte de su vida. Todo ocurrió en Otro día perdido, donde el conductor empezó a recordar situaciones de su infancia y terminó revelando detalles familiares que llamaron la atención.

“No, no. No le digas ‘de Pergolini’... Es todo complicado con mi mamá”, lanzó entre risas, dejando en claro desde el principio que el vínculo estaba lejos de ser simple. A medida que avanzó la conversación, explicó cómo era la personalidad de su madre y el nivel de obsesión que tenía con el orden de la casa. “En mi caso, mi mamá era ama de casa. Agarraba una viruta, y lo pulía todo”, recordó, antes de agregar una frase que desató risas en el estudio: “Podías maltratar a toda la familia, pero no podías manchar los pisos”.

“Vivió para nosotros, pero después se quejaba”

Pergolini también reflexionó sobre la contradicción que veía en su mamá y cómo eso marcó parte de su crianza. “Mi mamá vivió para nosotros, pero después se quejaba. Siempre fue picante, no sé a quién salí”, ironizó.

Sin embargo, detrás de las bromas apareció también una mirada mucho más emocional sobre el vínculo. En otras entrevistas recientes, el conductor había reconocido que con el tiempo entendió cosas que antes no veía: “Lo entendí de grande, pero es una mujer que me educó con mucha libertad”.

Incluso llegó a hacer una autocrítica sobre cómo percibía a su madre durante su adolescencia: “Siempre pensé que me tenía encima todo el tiempo”, confesó, antes de reconocer que con los años cambió completamente su mirada.

Mario Pergolini atraviesa horas difíciles y suspendió la grabación de su programa de este jueves 7 de mayo.

La anécdota escolar que mostró otra faceta de su mamá

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando recordó cómo reaccionaba su madre frente a los problemas que él tenía en el colegio. Lejos de defenderlo, reveló que tomaba partido por las autoridades escolares. “Mi mamá iba al colegio, pero a defender a los profesores. ‘Que se la lleve, no estudió en todo el año’, les decía”, contó entre risas.

Y cerró con una confesión fiel a su estilo irreverente: “Fui muy mal alumno. Repetí, me llevé todas las materias, me echaron una vez porque le pegué a un director”. Así, entre humor ácido y recuerdos familiares, Pergolini dejó ver una parte mucho más personal de su historia. Una relación marcada por tensiones, ironías y cariño… aunque nunca del modo más convencional.