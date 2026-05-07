Paro de colectivos y caos en zona norte: qué líneas están afectadas por la medida de fuerza

La crisis del transporte público se profundiza en el Conurbano Bonaerense. Desde esta mañana, choferes de las líneas 707, 700, 303, 437 y 407 se encuentran de paro reclamando mejoras salariales urgentes. Los trabajadores sostienen que cuentan con honorarios adeudados desde hace meses y que la situación ya es "insostenible". Además, confirmaron que el paro de colectivos -que recorren diversos partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires como San Isidro, San Martín y Vicente López- es "por tiempo indeterminado".

Para exigir una solución inmediata, los choferes se autoconvocaron con bombos, banderas y megáfonos frente a la sede administrativa de la municipalidad de San Isidro con el objetivo de visibilizar el reclamo. Por ello, también cortaron la avenida principal y las inmediaciones del edificio comunal.

La misma medida de fuerza se realizó la semana pasada y, en ese momento, concluyó debido a que los conductores tenían la esperanza de que el conflicto salarial se resolviera, pero a pesar de cumplir con su jornada laboral correspondiente, la empresa concesionaria de las líneas "sigue sin pagar los sueldos".

"No sabemos cuándo se va a terminar esto, no tenemos respuestas claras sobre cuándo se va a normalizar la situación. Nosotros estamos sin cobrar", expresó uno de los choferes durante la manifestación.

Como aún no hay una respuesta firme de la empresa ni tampoco se abonaron la totalidad de los salarios, la medida de fuerza no tiene fecha de finalización, al menos, por ahora. Según informó la agencia Noticias Argentinas, funcionarios del Municipio de San Isidro se encuentran negociando con representantes de la Cámara Empresaria y los sindicatos para aliviar la tensión y encontrar una solución.

En medio del conflicto salarial, el mes de mayo llegó con aumentos en los colectivos de AMBA

Mientras los choferes de colectivo no cobran sus sueldos, las frecuencias son cada vez más espaciadas y se recorta el número de líneas, desde esta semana, los pasajeros pagan el boleto de colectivo más caro. Es que se registró un aumento del 5,4% en todos los vehículos que hacen recorridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Actualmente, el pasaje mínimo en CABA (0 a 3 km) es de $753,74. En tanto, para distancias de 6 a 12 km el boleto sale $837,52; y para distancias de entre 12 y 27 km, $902,04. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo es más elevado: los pasajeros deben pagar $918,35.