La advertencia de Jonatan Viale a Javier Milei en vivo: "Esto no es..."

Jonatan Viale lanzó una advertencia contra Javier Milei.

Javier Milei está defendiendo a capa y espada a Manuel Adorni, actual jefe de gabinete y hombre de suma confianza para él, aunque cuando tiene en curso una investigación por parte de la Justicia debido a los viajes realizados y las reformas efectuadas en su casa country de Indio Cuá, sin tener un asidero salarial claro hasta tanto haga la respectiva declaración jurada.

El presidente no solo aboga por él en sus redes sociales, sino que incluso llamó a LN+ para dar su punto de vista ante Luis Majul y Esteban Trebucq, aunque hizo agua durante algunas de las réplicas de los periodistas (como el hecho fáctico de que mintió acerca de no haber viajado y la comparación con lo que pasó con José Luis Espert). Lo vertido en esa charla fue objeto de análisis por parte de diversos medios, incluyendo el programa que Jonatan Viale conduce en Radio Rivadavia.

Javier Milei defendió a Manuel Adorni en el Congreso.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Javier Milei?

"Cuando un funcionario se cansa de hacer desmentidas, es porque algo se rompió. Se volvió insostenible y agotador para todos", expuso primeramente el periodista, quien pidió tomar "con pinzas lo que escuchamos de Milei en las últimas horas, porque en el caso Espert pasó algo parecido". "Espert negó todo, Milei lo banco; se pegó y al final la realidad fue tan contundente que se terminó imponiendo", añadió.

Por otra parte, acerca de los viajes de Adorni, recapituló: "Está demostrado, apareció en la Justicia el Llao Llao en Bariloche, el all-inclusive en Aruba, así que Punta del Este no había sido lo único. No importa, si lo puede justificar está perfecto que viaje". Sin embargo, apuntó a modo de advertencia: "Siempre decimos acá, con mucho respeto, que el Presidente debería separar lo personal de lo político. Seguramente sea un señor muy bueno Adorni, leal, pero esto no es un club de amigos".