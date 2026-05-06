Una automotriz frenará la producción por un mes.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante automotriz anunció que frenará su producción durante casi un mes ante la caída de la demanda.

Se trata de la planta de El Palomar, donde el Grupo Stellantis produce los Peugeot 208 y 2008. El parate será en dos tandas: del 25 de mayo al 7 de junio, la primera de ellas, y del 13 de julio al 26 julio la segunda.

El motivo principal de esta medida es la caída de la demanda, sobre todo por la disminución en las exportaciones de estos modelos hacia Brasil. Cabe señalar que un 40 por ciento de los vehículos que se fabrican en la planta son para la venta en el exterior.

En ese sentido, la exportación del Peugeot 208 a Brasil pasó de 17.000 a 9809 unidades. Respecto de las ventas locales, que representan un 60 por ciento de la producción de la planta, en el 2025 se patentaron 29.092 unidades del 208 y unas 15.347 del 2008.

Esto no es un caso aislado, ya que la firma viene de haber reducido uno de los turnos de producción y comenzado con un proceso de retiros voluntarios este año.

Además, la empresa adelantó que dejará de producir los utilitarios Partner y Berlingo por la caída de las ventas de estos modelos, que llevó a realizar un "reordenamiento productivo".

"La Planta de El Palomar de Stellantis Argentina inició una etapa de reacomodamiento gradual del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y sobre todo, brasilero", confirmaron fuentes de la empresa a El Destape.

En ese sentido explicaron que "el sector enfrenta importantes desafíos de competitividad y resulta indispensable alinear el proceso productivo al contexto y a las proyecciones, tanto de la demanda interna, pero sobre todo de las condiciones que se generan en el mercado de Brasil, a fin de garantizar la sustentabilidad operativa del negocio".

Competencia con los autos chinos

Desde el sector automotriz apuntan a que este momento de la industria local responde al aumento de los vehículos chinos en Brasil, así como al ingreso de vehículos del extranjero y la imposibilidad de competir con los precios.

La problemática no afecta sólo a esta compañía; la empresa Clapp, ubicada en la localidad de Jeppener y que es proveedora de la automotriz Stellantis, una de las más importantes del país, despidió a más de la mitad de sus trabajadores por la caída de la demanda de la firma.