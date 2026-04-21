Importante autopartista despidió a más de la mitad de los trabajadores.

La industria automotriz vive un difícil momento por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y una importante autopartista despidió a más de la mitad de sus trabajadores.

Se trata de la empresa Clapp, ubicada en la localidad de Jeppener y que es proveedora de la automotriz Stellantis, una de las más importantes del país. Allí pasará de 61 empleados a solo 26.

Los trabajadores denunciaron que la compañía ofreció indemnizaciones por debajo del acuerdo pactado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) argumentando que no llegaban a pagar esos montos.

Detallaron que esto sucede luego de que Peugeot despidiera a 500 trabajadores en la fábrica de El Palomar y, al bajar su productividad, también redujo los pedidos a otras empresas, lo que provocó que Clapp tenga mucho menos trabajo.

Cabe recordar que la planta de Stellantis en El Palomar, donde producen los modelos de Peugeot 208 y 2008, deja de fabricar la camioneta Partner y redujo la producción de otros modelos a la mitad.

Además, corre el rumor de que Stellantis se prepara para trasladar su producción a Brasil, lo que podría ser trágico no sólo para los trabajadores de la empresa, sino para todas las empresas proveedoras.

"La gente se tenía que desvincular el viernes pasado. Había acuerdo por una indemnización al 70%, pero cuando el gremio revisa los números, se encuentra con que la fábrica iba a pagar un 8% menos, entonces no firmaron. La justificación de la empresa es que no tienen plata para llegar al 70%", explicó uno de los operarios al medio InfoGremiales.

Riesgo de cierre

Como si fuera poco, en la actualidad la planta está paralizada con solo 10 operarios cumpliendo sus funciones y los empleados aseguraron que desde la firma les dijeron que si no se desvinculan, que busca la empresa, no van a tener fondos para pagarles a los que quedan.

"Allá en Palomar dijeron que van a estar sobrando entre 380 y 420 trabajadores. Por consecuencia, acá también baja la producción y estarían sobrando 28 personas”, explicó el delegado de la UOM, Daniel Cardoso, en diálogo con el medio Grassi.com.

En ese sentido, agregó: "Entre todo esto, lo positivo es el sacrificio de la lucha de los trabajadores y de aquellos que se retiraron. Se mantiene abierta esta empresa de tantos años". Esto marca que, de no lograrse esta desvinculación, podría cerrar sus puertas la autopartista con más de 50 años en el país.