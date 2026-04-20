Un importante empresario aseguró que no volverá a producir en el país.

Un importante empresario de la industria de los electrodomésticos fulminó al gobierno de Javier Milei y afirmó que, tras la crisis económica actual, no volverá a producir en Argentina.

Dante Choi, el fundador de la famosa marca de electrodomésticos Peabody, trasladó su producción a Paraguay y se mostró muy duro con el presente en el país mientras la empresa atraviesa un concurso de acreedores.

En 2023 Peabody llegó a tener 350 empleados, pero tras dos años de reducciones quedaron solamente 60. En ese contexto, la empresa trasladó su planta a Luque y su fundador explicó los factores que llevaron a este mal momento. Explicó que los problemas empezaron en el segundo semestre del 2023 por el programa Precios Justos, pero sobre todo a fin de año con la fuerte devaluación que aplicó el gobierno de Javier Milei apenas asumió.

"Teníamos 1500 millones de pesos retenidos en concepto de IVA crédito fiscal por cobros adelantados de IVA e Impuesto País. Con la devaluación se me licuó todo eso", detalló y comentó que ese dinero fue depositado recién en septiembre de 2024.

La crítica al gobierno de Javier Milei

El empresario se refirió al presidente y contó: "Yo lo conocí en el Hotel Libertador antes del balotaje, en octubre de 2023, y salí de esa reunión diciendo ‘no quiero vivir en una sociedad con este tipo de Presidente’”. También relató que Milei les aconsejó "evadir" impuestos.

“Después de la caída del primer semestre de 2024, en el segundo mejoró la actividad. Y yo cometí el error de ser optimista. Debí achicarme en vez de invertir millones en maquinarias, nuevos productos y la nueva planta en La Tablada. Desde junio de 2025 estamos en recesión y la industria es la gran perdedora del modelo. El país crece al 5% pero aumenta el desempleo y la morosidad”, agregó el dueño de Peabody.

En esa línea, agregó: "Es un industricidio, ya cerraron más de 24 mil empresas. Desde la primera vez que hablé de esto me empezaron a acosar los trolls libertarios. Incluso me llaman a mí y a mis hijos con amenazas de muerte. Me agarró una depresión enorme, me cuesta dormir".

Respecto de la situación actual, afirmó que "más del 80 por ciento de las importaciones se subfacturan para pagar menos aranceles y vender barato" y denunció que por la desregulación de Sturzenegger, ya no tienen obligación de presentar el certificado IRAM". "Estamos importando basura y el Estado casi no controla, Esto no es competir, como dice el Presidente", sentenció.

"Los números de la macro son fantasmales para la economía real, no derraman, no se sienten”, sumó Choi y destacó que en Paraguay "los costos son menores" y que, a diferencia de Argentina, apoyan y agradecen por generar trabajo.

"No pienso volver a producir en Argentina. En su momento compré máquinas, contraté especialistas, ingenieros. Todo eso lo perdí. No voy a perder más. Si vuelve el peronismo no creo que cambie de opinión. Para mí se terminó la Argentina industrial", cerró el dueño de Peabody.