Una importante cadena de electrodomésticos cerró una sucursal y sus trabajadores quedaron en la calle

10 despidos por el cierre de la sucursal de una cadena de electrodomésticos.

En el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante cadena de electrodomésticos y artículos de tecnología cerró una de sus sucursales, dejando a los trabajadores en la calle.

Se trata de On City, que puso fin a su local en el shopping de Trelew en Chubut y dejó a diez empleados sin su fuente de ingresos. Desde el gremio buscan la reincorporación o el pago correspondiente de las indemnizaciones por los despidos.

La situación fue confirmada por el dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Béliz, quien detalló que el local bajó sus persianas este lunes y los trabajadores se encontraron con un cartel que informaba el cese de actividades.

"A las 9 de la noche cerraron, pusieron un cartel y dijeron que después los iba a llamar un gerente de Buenos Aires", relató sobre lo sucedido el dirigente gremial al medio local El Chubut.

En ese sentido, recalcó que el sindicato inició gestiones para garantizar el cobro de las indemnizaciones correspondientes o, en el mejor de los casos, poder ser reincorporados en la otra sucursal de On City en Trelew.

La caída del consumo y el cierre de comercios

Respecto del cierre del local en el shopping, Béliz subrayó que esta situación se da en el contexto de la caída del consumo por la crisis económica que llevó a que muchos locales bajen sus persianas en todo el país.

"En el comercio chico se está sintiendo que no hay ventas", recalcó y sostuvo que no es algo sólo de los locales de electrodomésticos, sino que es de todos los rubros en la ciudad.

El dirigente sindical también señaló otros dos puntos de conflicto dentro del rubro: por un lado, advirtió que el pago del medio aguinaldo podría generar nuevas tensiones en los próximos meses por las dificultades de pagos de algunos comercios.

Por el otro lado, manifestó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo que sufren los trabajadores del sector por la disparidad de los aumentos salariales y la inflación creciente.

"Nos dan 1 o 1,5 por ciento por mes y en un mes la inflación es del 3 por ciento, no alcanza", aseguró y criticó que un ingreso cercano a 1.400.000 pesos marcaría la línea de pobreza, mientras que "el 80 por ciento de los trabajadores de la actividad mercantil no está llegando al millón de pesos".