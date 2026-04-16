Un joven necesita 2 millones de pesos por mes para poder independizarse

Independizarse en Argentina se volvió un desafío cada vez más difícil para un joven que quiere dejar la casa de sus padres. Un informe privado reveló que el costo de vivir solo supera ampliamente los sueldos promedio y alcanza los 2 millones de pesos, teniendo en cuenta los gastos en alquileres, alimentos, transporte y salud. La llamada “canasta joven” expuso cuánto necesita mensualmente una persona para cubrir gastos básicos y sostener un nivel de vida urbano.

El informe elaborado por Focus Market calculó que una persona joven necesita al menos $ 2.085.853 mensuales para cubrir los gastos básicos de independencia. El dato refleja el real impacto inflacionario sobre un segmento social que apoyó con fervor a Javier Milei en 2023 y que ahora sufre un escenario donde los ingresos no acompañan la suba de precios.

El estudio divide los gastos en distintos rubros, lo que permite entender en detalle cómo se compone el presupuesto necesario para vivir solo. Con sueldos promedio que, con suerte, arañan el millón de pesos, vivir solo resulta inviable.

Alquileres: el principal gasto mensual

El mayor peso lo tiene la vivienda. Alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires implica un gasto de:

$ 550.000 de alquiler

$ 212.000 de expensas

$ 104.205 en servicios (luz, gas y agua)

$ 45.833 prorrateados de depósito

En total, el costo mensual de vivienda alcanza los $ 912.038, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre la canasta básica. Además, el informe advirtió que la informalidad laboral dificulta el acceso a alquileres, ya que muchos jóvenes no pueden cumplir con requisitos como recibo de sueldo o garantía.

Alimentos: el segundo rubro con mayor impacto

El gasto en alimentos y productos básicos también representa una porción significativa del presupuesto. Según el relevamiento:

Alimentos y bebidas: $ 423.908

Higiene y limpieza: $ 42.391

En conjunto, este rubro alcanza los $ 466.299 mensuales. El informe señaló que el cálculo incorpora hábitos de consumo actuales, como comidas fuera del hogar, productos procesados y mayor diversidad alimentaria, lo que lo diferencia de la canasta básica tradicional.

Transporte: el impacto de moverse en la ciudad

El costo de transporte también se volvió relevante dentro del presupuesto mensual. La estimación incluye 96 viajes en transporte público y 12 viajes en servicios como taxi o aplicaciones.

Esto da como resultado:

Transporte público: $ 74.383

Transporte privado: $ 68.740

El gasto total en movilidad asciende a $ 143.123 mensuales.

Salud: entre la prepaga y los medicamentos

El acceso a la salud también representa un costo elevado, especialmente para quienes no tienen empleo formal. El informe toma como referencia:

Medicina prepaga: $ 238.377

Medicamentos: $ 50.000

En total, el gasto mensual en salud supera los $ 288.000. La falta de cobertura por obra social obliga a muchos jóvenes a optar por el sistema privado o depender exclusivamente del sistema público.

Servicios y conectividad: gastos cada vez más altos

A los gastos esenciales se suman los servicios de conectividad, fundamentales en la vida cotidiana:

Internet: $ 90.880

Telefonía móvil: $ 77.320

Cable: $ 34.400

Además, se incluye una actividad básica como gimnasio, con un costo de $ 68.000 mensuales.

Una canasta que se dispara con consumos adicionales

Si se suman gastos no esenciales —como universidad privada, terapia, streaming, ocio o vacaciones—, el costo total escala a $ 3.543.626 mensuales. Lejos de caracterizarlo como un lujo, el costo de vida en el AMBA excede ampliamente la canasta básica y alcanza niveles aún más inaccesibles para gran parte de los jóvenes.

Como gran parte del consumo cultural y de entretenimiento se canaliza a través de plataformas digitales, se adicionan los gastos en streaming, que incluyen servicios de películas, música y packs deportivos, con un costo estimado en $ 56.505 mensuales.

También se contemplaron suscripciones a herramientas de inteligencia artificial y ampliación de almacenamiento en la nube, utilizadas cada vez con mayor frecuencia en ámbitos laborales o educativos, con un gasto estimado de $ 39.945.

Respecto al apartado de Deporte, ocio y bienestar pueden incorporarse la cuota de un club deportivo ($ 70.000), salidas recreativas económicas como el cine ($ 12.500), y la asistencia a recitales o conciertos, cuyo valor anual se prorrateó en $ 30.000 mensuales. También se contempló el gasto anual de vacaciones de una semana en la Costa Atlántica, incluyendo alojamiento, comidas y traslados, prorrateado en $ 40.417 por mes.

La alta informalidad laboral, las dificultades para alquilar y ingresos insuficientes generan que vivir solo deja de ser un paso natural para la juventud y se convierte en un desafío estructural para la economía.