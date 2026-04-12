Los alquileres en CABA subieron casi 10% en lo que va del año

Los precios de los alquileres de departamentos registraron una suba cercana al 10% en el primer trimestre del año en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según un relevamiento del portal inmobiliario Zonaprop.

El informe indicó que el valor promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad subió un 3% en marzo y acumula un incremento interanual del 34,7%, mientras que en el primer trimestre de 2026 el alza llega al 9,6%.

El aumento cercano al 10% en el trimestre se ubica algo por encima de la inflación del mismo período, que fue del 8,9% en CABA, según datos del Instituto de Estadística y Censos de CABA (IDECBA).

En este contexto, un monoambiente tiene un valor promedio de $704.704 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes se alquila por $814.659 y uno de tres ambientes alcanza los $1.094.451 por mes.

Puerto Madero encabeza el listado de los barrios más caros, con alquileres que llegan a $1.358.875 mensuales. Detrás se ubican Núñez ($915.379) y Palermo ($911.708). En conjunto, estos barrios concentran el 20% de la oferta total del portal.

En el otro extremo, Lugano se mantiene como el barrio más accesible, con un precio promedio de $661.925 mensuales. Le siguen Floresta ($697.128) y Liniers ($703.432). Estas zonas representan apenas el 3% de la oferta en Zonaprop.

Se desaceleran los precios de venta de inmuebles en CABA

El informe también señaló que el valor promedio del metro cuadrado aumentó un 0,4% en el primer trimestre de 2026, por debajo del alza registrada en igual período de 2025. En marzo, el precio se ubicó en 2.459 dólares por metro cuadrado, con una suba mensual del 0,2%.

En ese marco, un monoambiente tiene un valor de 108.337 dólares, un departamento de dos ambientes alcanza los 130.273 dólares y uno de tres ambientes se ubica en 179.072 dólares.

Puerto Madero (6.148 dólares/m²), Núñez (3.403 dólares/m²) y Palermo (3.390 dólares/m²) siguen liderando el ranking de barrios más caros de CABA. En contraste, Lugano presenta el valor más bajo para la compra, con 1.090 dólares por metro cuadrado, seguido por Nueva Pompeya (1.484 dólares/m²) y La Boca (1.575 dólares/m²).

Sube el costo de la construcción y venta de casas

Por otro lado, el informe mostró que el costo de construcción (CAC), medido en dólares, aumentó un 3,7% en marzo y señaló que “construir hoy cuesta 3,3 veces más de lo que costaba en 2020, cuando se registró el mínimo de la serie”.

En ese contexto, detalló que una casa de tres dormitorios tiene un valor promedio de 302.878 dólares, mientras que una de cuatro dormitorios alcanza los 483.408 dólares.

El informe también indicó que “en marzo de 2026, el metro cuadrado de casas se ubicó en 1.820 dólares y registró un incremento del 0,2%, mientras que la inflación en dólares fue del 3,7% en el mismo mes”, y agregó que “en los primeros tres meses del año, el valor de las casas registra una leve disminución del 0,3% en dólares”.

Palermo se mantiene al frente del ranking de barrios más caros para la compra de casas en la Ciudad de Buenos Aires, con un valor promedio de 3.256 dólares por metro cuadrado. Le siguen Belgrano (2.978 dólares/m²) y Recoleta (2.399 dólares/m²).

En contraste, La Boca aparece como el barrio más accesible, con un precio promedio de 695 dólares por metro cuadrado. Le siguen Villa Soldati y Nueva Pompeya, con valores de 703 y 773 dólares por metro cuadrado, respectivamente.