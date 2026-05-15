En medio del escándalo por Adorni, Milei deslizó que al Gobierno le ofrecieron una coima

El presidente Javier Milei compartió en su paso por Neura una anécdota particular para cuestionar a los periodistas, aunque terminó por deslizar que en algún momento "un empresario", al que no identificó, le habría ofrecido coimas a integrantes del Gobierno. En la misma entrevista en la que reconoció que durante su gestión "cayó el salario real", dijo: "Si yo te bloqueo una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado, al empresario que quiso coimear o al que no aceptó la coima? Los medios se pusieron del otro lado".

Javier Milei sostuvo que, si efectivamente frenó una coima, las críticas deberían dirigirse hacia el empresario que intentó sobornarlo y no hacia quien rechazó el pago ilegal. En ese sentido, cuestionó a los medios de comunicación por, según él, “ponerse del otro lado”, dando a entender que no sería una situación hipotética sino algo que efectivamente sucedió. De hecho, plantea que ese potencial soborno fue "bloqueado".

Tanto el presidente como cualquier funcionario público están legalmente obligados a denunciar los delitos de corrupción y coimas que conozcan en ejercicio de sus funciones. Esta normativa se rige por leyes específicas de ética pública y el código procesal.

En ese sentido, el artículo 177, inciso 1°, establece la obligatoriedad para los funcionarios o empleados públicos de denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, la Ley de Ética de la Función Pública (Nº 25.188) exige a todos los funcionarios públicos observar la máxima transparencia y denunciar cualquier acto que cause perjuicio al Estado o constituya un delito.

El Gobierno está bajo la lupa de la Justicia por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La acusación detalla un entramado "de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicacamentos, con afectación directa a los fondos públicos". La denuncia incluye al propio presidente, a su secretaria general Karina Milei, y a allegados como Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, luego de que se filtraran audios en las que se escucha a una voz que se asemeja con la de Spagnuolo describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando.

Cómo sigue la causa por ANDIS

En abril, el ex titular de la ANDIS procesado por la causa, Diego Spagnuolo, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

El ex director del organismo aseguró que no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia. Tanto Spagnuolo como los otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta “falsedad de los audios” podría comprometer la investigación.

En la causa llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.