Telefe apartó a una conductora por sus actitudes: "No gustó nada"

Telefe aparta a conductora.

Se viene una nueva edición de los premios más importantes de la televisión argentina y en Telefe ya hay un tema que genera ruido puertas adentro. Esta vez, el foco no está en las ternas ni en los nominados, sino en la situación de una modelo y conductora.

¿Quién es la conductora que fue apartada por Telefe?

Según trascendió en Intrusos, Zaira Nara estaría en la cuerda floja para continuar al frente de las alfombras rojas de los Premios Martín Fierro, especialmente en la esperada gala dedicada a la televisión.

Zaira Nara condujo la alfombra del Martín Fierro de la Moda.

La información fue revelada por Paula Varela, quien no dudó en exponer el malestar que habría generado su desempeño en la última edición. “No gustó nada, no quedaron contentos en los Martín Fierro de la Moda. Ni programación, ni comercial, ni ningún área”, lanzó.

¿Qué hizo Zaira Nara para no gustar en Telefe?

El problema no habría sido uno solo, sino una suma de actitudes que terminaron generando incomodidad en distintos sectores de la organización. Según detallaron, Zaira habría mostrado cierta resistencia a cumplir con algunas consignas del evento.

“Le pedían hacer cosas y ella no quería hacerlas”, aseguraron, remarcando que uno de los puntos que más molestó fue su decisión de no entrevistar a determinadas figuras, especialmente si no pertenecían al universo de Telefe.

A esto se le sumó otro factor que tampoco habría pasado desapercibido: las críticas a su look durante la alfombra roja, que también generaron comentarios negativos tanto en redes como dentro del propio evento.

Con este panorama, todo indicaría que su nombre no estaría entre los convocados para la próxima edición, una decisión que, de confirmarse, marcaría un giro importante en la conducción del evento.

La gala principal de los Martín Fierro 2026 se realizará el lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires y contará con 35 ternas en competencia, en lo que será la 54° edición del premio organizado por APTRA.

Mientras tanto, dentro del ambiente ya se habla de posibles reemplazos y de un cambio de perfil para la conducción de la alfombra roja, en busca de evitar nuevos conflictos.

Así, en la previa de una de las noches más importantes del año para la televisión, el escándalo ya está instalado. Y esta vez, no viene de los nominados, sino de quienes deberían brillar antes de que empiece la ceremonia.