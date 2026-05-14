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Alarma en River: Gonzalo Montiel se lesionó en la previa vs. Gimnasia y quedó desafectado

Alarma en River Plate para Eduardo Coudet: Gonzalo Montiel se lesionó en la entrada en calor del partido ante Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Qué le pasó al lateral de la Selección Argentina.

13 de mayo, 2026 | 21.42

Gonzalo Montiel se lesionó en la previa del partido entre River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata durante la entrada en calor y quedó desafectado de la convocatoria para disputar los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El lateral de la Selección Argentina será reemplazado en el once titular por Fabricio Bustos, mientras que el juvenil Ulises Giménez se metió en el banco de suplentes a último minuto.

¿Cuándo juegan River y Gimnasia?

River y Gimnasia se enfrentarán este miércoles 13 de mayo a las 21:30 (horario argentino) en el Estadio Más Monumental, en un partido válido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Lucas Novelli en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

MÁS INFO

Por dónde ver River contra Gimnasia de La Plata

  • Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
  • El encuentro entre River y Gimnasia de miércoles a las 21:30 será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Noticia en desarrollo.

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