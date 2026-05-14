Nuevas alertas desde ANSES por estafas virtuales en WhatsApp: así engañan a los jubilados

Una nueva advertencia de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por estafas virtuales a jubilados y pensionados se comunicó por estos días. En esta ocasión, el organismo sostuvo que se trata de engaños que se hacen especialmente a través de WhatsApp o vía telefónica.

Los delincuentes se hacen pasar por empleados de la entidad con el objetivo de que los afiliados les den datos personales, y después así acceder a sus cuentas bancarias y poder robarles dinero. Se trata de un delito conocido como phishing.

En este sentido, ANSES recordó los empleados del organismo nunca piden información sensible sobre sus afiliados como números de CBU o claves del banco. Tampoco datos de tarjetas de crédito y débito a través de llamadas telefónicas y llamadas de WhatsApp.

Algunos de los estafadores, a su vez, suelen usar mails de Gmail o Hotmail, algo que desde ANSES no hace en gestiones administrativas o en comunicaciones con los afiliados. Otra de las tácticas que suelen usar los estafadores tienen que ver con enviar a los jubilados o pensionados a cajeros automáticos para realizar algún trámite. ANSES ratificó que esta maniobra jamás es solicitada por personal del organismo a ninguno de sus afiliados.

¿Dónde se pueden denunciar estafas virtuales en ANSES?

Por otro lado, también mencionó que todas las gestiones que hace el personal de la entidad son gratuitas y que no hay gestores que realizan cobros a los asociados. Asimismo, indicaron que los trámites se realizan por la plataforma MI ANSES en la que se requieren CUIT y una contraseña.

Si se observan movimientos extraños, en ese caso, es recomendable cambiar con urgencia la clave. También jubilados y pensionados pueden denunciar estas maniobras en ANSES a los siguientes canales de comunicación:

Correo electrónico denuncias@anses.gob.ar

Línea telefónica 130

Oficinas de ANSES

Cuáles son las recomendaciones de ANSES ante sospechas de estafas virtuales

La sugerencia de ANSES siempre tiene que ver con evitar compartir datos confidenciales. En caso de recibir una llamada sospechosa, entonces, contar la comunicación inmediatamente para no caer en la estafa. Otra recomendación que hacen desde el organismo tiene que ver con no dar click -bajo ninguna circunstancia- en enlaces que les envían los presuntos estafadores porque también puede ser parte de la maniobra de robo de datos personales. Los canales oficiales de ANSES siguen siendo el sitio web del organismo estatal, la aplicación MI ANSES y la línea gratuita 130 que está disponible de lunes a viernes.