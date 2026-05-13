De cuánto es la actualización para jubilados y pensionado de ANSES en mayo 2026

El monto que cobran jubilados en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización de 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en mayo de 2026, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con este incremento, los haberes previsionales vuelven a ajustarse de manera automática según el esquema establecido por el Decreto 274/24. Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en mayo de 2026

Tras el aumento de 3,38%, la jubilación mínima pasa a ubicarse en $393.174,10. Sumando el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total asciende a $463.174,10.

En tanto, los nuevos montos de las principales prestaciones quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10 + bono de $70.000

PUAM: $314.539,28 + bono de $70.000

Pensión no contributiva por invalidez y vejez: $275.221,87 + bono de $70.000

Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10 + bono de $70.000

La actualización también impacta sobre asignaciones familiares y universales administradas por ANSES.

Jubilados ANSES: cuándo se actualiza el haber

Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo extraordinario continuará dirigido a jubilados y pensionados con haberes más bajos. Según precisó ANSES, quienes cobren hasta el haber mínimo accederán al bono completo, mientras que quienes superen ese monto recibirán un adicional proporcional hasta alcanzar el tope establecido. El objetivo oficial del bono es compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

El aumento aplicado en mayo surge de la fórmula de movilidad implementada mediante el Decreto 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones según la inflación registrada dos meses antes. En este caso, el incremento toma como referencia el IPC de marzo informado por el INDEC. El mecanismo reemplazó el esquema anterior y permite actualizaciones automáticas mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en mayo

El calendario de pagos de ANSES comenzará el 11 de mayo para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Los pagos se organizarán según terminación de DNI.

Para quienes superen el haber mínimo, el cronograma arrancará el 22 de mayo y se extenderá hasta el 29 de mayo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados

Calendario de pagos de mayo 2026

Así se establece el calendario de pagos y prestaciones para el mes corriente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 11/5

DNI terminado en 1: 12/5

DNI terminado en 2: 13/5

DNI terminado en 3: 14/5

DNI terminado en 4: 15/5

DNI terminado en 5: 18/5

DNI terminado en 6: 19/5

DNI terminado en 7: 20/5

DNI terminado en 8: 21/5

DNI terminado en 9: 21/5

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo