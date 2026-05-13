PAMI: así podés denunciar cobros indebidos de médicos gastroenterólogos

El 58% del deterioro en salud física por jubilación es por perder contactos.

El PAMI mantiene activo un canal de reclamos para que los afiliados denuncien a gastroenterólogos que cobran plus o niegan turnos. La gestión es digital, no necesitás ir a una oficina y el organismo puede sancionar al profesional. Te contamos el paso a paso, qué documentación necesitás y cómo hacer el seguimiento.

¿Qué irregularidades podés denunciar ante el PAMI?

El Instituto habilitó un sistema específico para reportar cualquier anomalía en la atención de médicos gastroenterólogos. Entre los motivos principales para radicar una queja se encuentran el cobro de sumas adicionales o plus médico, la negativa de atención, el maltrato por parte del profesional y la falta de turnos en tiempos razonables.

El organismo fue tajante al respecto: los profesionales que integran la cartilla tienen prohibido solicitar pagos extra por fuera de lo que cubre la obra social. Si un gastroenterólogo te exige un plus para atenderte o te niega un turno sin justificación, estás ante una irregularidad que el PAMI puede sancionar con suspensiones o incluso la baja de la cartilla.

Quiénes pueden hacer el reclamo

El trámite está habilitado para la persona afiliada, su apoderado o cualquier familiar que detecte una anomalía en el servicio médico. Esto es clave porque muchas veces los jubilados no gestionan sus propios reclamos y necesitan que un hijo o nieto los ayude con el proceso digital.

La gestión es fundamentalmente por internet, así que podés iniciar el descargo desde un celular, una tablet o una computadora sin necesidad de trasladarte a una agencia. Si preferís la atención presencial, el PAMI también la permite, pero vas a necesitar sacar un turno online previamente desde la página oficial para no comerte un plantón al pedo.

Documentación que necesitás para denunciar

Para iniciar el proceso de reclamo, solo necesitás dos cosas básicas: el Documento Nacional de Identidad y la credencial de afiliación al día. El sistema te va a pedir que detalles la naturaleza del problema e identifiques con claridad al profesional o al centro médico involucrado en la situación que estás reportando.

Si el reclamo se basa en un cobro indebido o en una atención deficiente, es muy recomendable que adjuntes cualquier comprobante, receta o documento que respalde tu denuncia. Esto facilita la auditoría interna y acelera los tiempos de respuesta del organismo.

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Paso a paso para radicar la queja

El proceso es sencillo. Primero ingresás a la plataforma digital del PAMI y completás un formulario donde describís los hechos de forma detallada. Cuanta más información aportes sobre lo que pasó, mejor, porque eso permite a los auditores avanzar más rápido con la evaluación del caso.

Una vez que finalizás la carga de datos, el sistema te otorga un número de reclamo. Guardalo bien, porque es la llave para hacer el seguimiento de tu gestión. Con ese código podés verificar si la queja está en etapa de análisis, si te pidieron pruebas adicionales o si ya existe una resolución definitiva por parte de las autoridades del área médica.

Cuando el reclamo ingresa al sistema, el área correspondiente inicia una evaluación técnica y administrativa para determinar la responsabilidad del prestador. No se trata de un proceso automático: hay profesionales que revisan cada caso y cotejan la información con los convenios vigentes de la obra social.

Si se comprueban irregularidades graves, el PAMI tiene la potestad de aplicar sanciones, suspensiones o incluso dar de baja al médico de la cartilla oficial de especialistas. Esto no solo protege al afiliado que denunció, sino que también mejora la asignación de turnos y recursos en las zonas donde se detectan mayores problemas de atención.