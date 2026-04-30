Confirmado por Adorni: PAMI redujo los medicamentos gratis por estos motivos

PAMI redujo medicamentos por disposiciones de la ANMAT, no solo por ajuste económico.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, explicó que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) justificó la reducción de la cobertura de medicamentos en criterios técnicos, no solo económicos. Según el funcionario, la decisión se basó en disposiciones de la ANMAT que modificaron la condición de expendio de algunos principios activos. También aplicó un Programa de Uso Racional de Medicamentos, seleccionando aquellos que no cuentan con evidencia médica suficiente para demostrar beneficios clínicos significativos o que son de uso local y eventual.

La respuesta de Adorni

En su extensa exposición en el Congreso, una de las preguntas dirigidas al jefe de gabinete fue: "¿Cuáles son los criterios legales y presupuestarios que motivaron la reducción o modificación de la cobertura de medicamentos del PAMI?

"El INSSJP informa que la política de medicamentos del Instituto se fundamenta en la búsqueda del equilibrio entre la innovación terapéutica, la eficacia clínica y la sostenibilidad financiera del sistema, garantizando siempre el acceso integral de los afiliados a los tratamientos necesarios. La decisión de reducir o modificar la cobertura de medicamentos se fundamenta en disposiciones de ANMAT que modifican la condición de expendio de algunos principios activos; por otro lado, mediante el Programa de Uso Racional de Medicamentos el Instituto ha realizado un análisis seleccionando aquellos que no cuentan con evidencia médica disponible suficiente para determinar beneficios clínicos significativos o resultan de uso local y eventual y, por lo tanto, no ponen en riesgo la continuidad de ningún tratamiento crónico de enfermedades prevalentes para la población de PAMI. El cumplimiento del derecho a la salud de los beneficiarios se garantiza a través de la Cobertura al 100% en medicamentos para oncología, tratamientos especiales, diabetes y para aquellos afiliados que, por su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus remedios", sostuvo adorni.

La respuesta oficial, confirmada por el vocero Manuel Adorni, señala tres ejes principales. El primero tiene que ver con el equilibrio entre innovación, eficacia y sostenibilidad. El PAMI busca equilibrar la innovación terapéutica, la eficacia clínica y la sostenibilidad financiera del sistema. Ese es el marco general.

En segundo lugar, las disposiciones de la ANMAT. Algunas reducciones o modificaciones no fueron decisión del PAMI, sino que fueron consecuencia de cambios en la condición de expendio de ciertos principios activos determinados por la ANMAT.

El tercero, por el Programa de Uso Racional de Medicamentos. El PAMI realizó un análisis interno para seleccionar aquellos fármacos que no cuentan con evidencia médica suficiente para demostrar beneficios clínicos significativos, o que son de uso local y eventual.

Qué medicamentos se vieron afectados

Según la respuesta, los remedios que salieron de la cobertura total o se redujeron son aquellos que cumplen una o más de estas condiciones:

No tienen evidencia médica suficiente. Es decir, no hay estudios sólidos que demuestren que realmente mejoran la salud del paciente o que su eficacia sea claramente superior a otras opciones más económicas.

Es decir, no hay estudios sólidos que demuestren que realmente mejoran la salud del paciente o que su eficacia sea claramente superior a otras opciones más económicas. Son de uso local y eventual. Medicamentos para problemas puntuales y de corta duración, no para enfermedades crónicas. Por ejemplo, un antibiótico para una infección acotada o un analgésico para un dolor específico.

No ponen en riesgo la continuidad de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes. El PAMI asegura que los recortes no afectan a quienes necesitan medicación de forma permanente para patologías como hipertensión, diabetes, EPOC, etc.

Los remedios sin evidencia médica suficiente quedaron afuera de la cobertura gratuita.

Qué medicamentos siguen cubiertos al 100%

El derecho a la salud se garantiza con la cobertura total en cuatro grandes grupos:

Oncología. Todos los medicamentos para tratamientos oncológicos están cubiertos al 100%.

Todos los medicamentos para tratamientos oncológicos están cubiertos al 100%. Tratamientos especiales. Incluye hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes y otras patologías de alto costo.

Incluye hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes y otras patologías de alto costo. Diabetes. La medicación para diabéticos sigue siendo gratuita.

La medicación para diabéticos sigue siendo gratuita. Afiliados en situación de vulnerabilidad social. Quienes no pueden afrontar el costo de sus remedios por sus ingresos bajos o su situación patrimonial pueden acceder a la cobertura total mediante un subsidio social.

Cómo se garantiza el derecho a la salud

El PAMI sostiene que el cumplimiento del derecho a la salud no se mide por la cantidad de remedios cubiertos, sino por la capacidad de tratar las enfermedades prioritarias.

Su argumento es el siguiente: si un medicamento no tiene evidencia sólida de que funciona, cubrirlo implica un gasto innecesario que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Ese dinero, usado en otra cosa, puede salvar más vidas.

Además, los afiliados que realmente necesitan un remedio que quedó fuera de la cobertura general pueden pedir una excepción por vía de vulnerabilidad social.