Cada afiliado de PAMI tiene un centro médico asignado para guardias e internaciones.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que cada afiliado cuenta con un prestador asignado específicamente para la atención en guardias e internaciones. Este servicio cubre urgencias, tratamientos prolongados y cirugías.

Durante cualquier internación, el organismo garantiza una cobertura del 100% para todas las prácticas médicas que resulten necesarias. Para acceder, solo tenés que presentar tu DNI y tu credencial de afiliación.

Cómo consultar tu prestador asignado

Para saber qué hospital, clínica o centro de salud te corresponde, podés consultar tu cartilla médica personal. La información está disponible de manera sencilla a través de dos canales:

La app PAMI. Si ya la tenés instalada, entrá con tu número de afiliado y tu DNI. En la sección Mi Cartilla vas a encontrar todos los datos.

El sitio web oficial: pami.org.ar/mi-cartilla. Es la misma información, pero desde la computadora.

Cada afiliado de PAMI tiene un centro médico asignado para guardias e internaciones. No es lo mismo que el médico de cabecera. El prestador de guardia es la clínica u hospital al que tenés que ir si tenés una urgencia o necesitás internarte.

Cambio de prestador: cómo hacerlo y plazos

Si necesitás cambiar tu centro médico asignado, podés iniciar el trámite de dos maneras. De forma digital, entrando a pami.org.ar/tramite/prestadores. Completás el formulario con tus datos y elegís el nuevo centro de salud dentro de la cartilla; o de forma presencial, en tu agencia PAMI. Recordá que en ese caso tenés que sacar un turno online antes en turnos.pami.org.ar.

La cobertura es del 100% para todas las prácticas durante una internación. No importa si es una urgencia o una cirugía programada. PAMI cubre todo.

La cobertura es del 100% para todas las prácticas durante una internación.

Plazos de vigencia del cambio

Es fundamental que tengas en cuenta las fechas. El cambio de prestador no es inmediato. Depende de cuándo inicies el trámite:

Si el trámite se inicia entre el 1 y el 20 del mes, el cambio se reflejará a partir del primer día del mes siguiente.

Si el trámite se realiza entre el 21 y el 30, el cambio impactará recién en el mes subsiguiente.

Si necesitás cambiar de prestador, el trámite se hace online o presencial con turno previo. Cabe mencionar que el organismo aclaró que el trámite para cambiar de prestador no puede realizarse mientras el afiliado se encuentra internado.

Por eso, se recomienda verificar tu centro asignado con anticipación. Así estás preparado ante cualquier eventualidad médica.

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