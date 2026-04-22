Renovación de pañales PAMI: la OME ahora se renueva cada 90 días desde marzo 2026

Las órdenes médicas electrónicas para pañales ahora duran 90 días, no 6 meses.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó la normativa para la entrega de pañales descartables. Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas desde el 1 de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días, no más 6 meses. Esto significa que cada tres meses el médico de cabecera debe recetarlos nuevamente. Si no lo hacés a tiempo, podés perder la continuidad del beneficio.

Por qué cambió la normativa

PAMI sigue entregando pañales descartables para afiliados que necesitan este insumo de forma permanente, pero actualizó su normativa para la gestión y la entrega en todo el país.

Las órdenes médicas electrónicas para pañales ahora duran 90 días, no 6 meses. La medida busca mantener un control actualizado sobre la necesidad clínica del paciente y garantizar que la provisión sea adecuada según la situación de salud actual de cada persona. El organismo informó que se mantiene el mismo número de unidades que el afiliado ya tenía autorizado. Esta actualización no hace que recibas menos pañales.

Quiénes deben renovar y quiénes no

Si tu OME es anterior al 1 de marzo de 2026, sigue vigente hasta su vencimiento original. No obstante, una vez que esa orden venza, la próxima que emitas va a entrar automáticamente en el esquema de renovación trimestral. A partir de ese momento, cada 90 días vas a tener que pedir una nueva receta.

Cómo solicitar la nueva OME paso a paso

1. Sacá turno con tu médico de cabecera

La actualización debe hacerla el profesional que sigue tu historia clínica. No puede ser un médico que no te conozca.

2. Solicité la nueva Orden Médica Electrónica (OME)

El médico la carga en el sistema de PAMI de manera inmediata. No necesitás llevar papeles impresos. Todo es digital.

3. Verificá tus datos personales

Dirección, teléfono y correo electrónico deben estar actualizados en PAMI. Un error en la información puede impedir la entrega.

4. Esperá la confirmación

Una vez que el médico carga la OME, el sistema la procesa y la entrega de pañales se reactiva o continúa sin interrupciones.

Si tu OME es anterior al 1 de marzo de 2026, sigue vigente hasta su vencimiento original.

Qué pasa si necesitás más unidades

En el caso de que requieras una mayor cantidad a la habitual, el sistema necesita una autorización especial. Esa autorización la debe gestionar tu médico de cabecera, justificando clínicamente por qué necesitás más unidades. No es automático. Hablalo con tu médico antes de que venza la orden actual.

Cómo es la entrega a domicilio

La entrega la hace Urbano Express y es puerta a puerta. Los productos llegan directamente al hogar del beneficiario, evitando que tengas que trasladarte a las farmacias.

Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio. No tiene que ser el titular. Tené en cuenta que si la orden vence y no la renovaste, la entrega se interrumpe. Después tenés que empezar el trámite de nuevo y puede demorar.

Recomendaciones para no perder el beneficio