El papa viaja a España para estar "hombro con hombro" con los migrantes

Tazas conmemorativas de la visita del papa León XIV a España se exhiben para su venta en los grandes almacenes El Corte Inglés de Madrid, España

El ​papa León XIV viajará a España el sábado para una visita de una semana, su primer viaje a un país de la Unión Europea a excepción de Italia, que culminará con el encuentro del pontífice en las islas ‌Canarias con migrantes que se han enfrentado a las peligrosas ‌aguas del Atlántico para llegar a Europa.

León, que provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras criticar sus medidas antiinmigración, se espera que atraiga a grandes multitudes durante la visita del 6 al 12 de junio y será también el primer papa en dirigirse al Congreso de los Diputados español.

El itinerario del primer papa estadounidense incluye paradas en Madrid, Montserrat y Barcelona, donde inaugurará la torre más nueva de la Sagrada Familia, la famosa basílica modernista que se ha convertido en la iglesia más alta del mundo.

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UNA RUTA MIGRATORIA MORTAL

Durante los dos últimos días de la visita, León viajará a las islas españolas de Tenerife ​y Gran Canaria, frente a la ⁠costa occidental de África, donde se reunirá con migrantes y con organizaciones dedicadas a ayudarlos.

La visita a las islas enviará una ‌señal de que el papa está "hombro con hombro" con los migrantes, afirmó Caya Suárez Ortega, que dirige ⁠la principal ONG de la Iglesia en las islas Canarias.

"Lo primero que ⁠me dijeron los migrantes cuando fueron invitados (a las reuniones papales) (...) fue su enorme gratitud por el hecho de que él estuviera a su lado", dijo Suárez, directora de Cáritas Canarias.

Más de 3.000 personas murieron en 2025 al intentar llegar a las Canarias, a menudo ⁠en botes improvisados, según la ONG Caminando Fronteras.

El papa llega a España en un momento en que el ​presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha puesto en marcha un programa de amnistía masiva, ‌que permite a unos 500.000 inmigrantes solicitar la regularización.

Sánchez, que ‌ha sido elogiado en el extranjero tras criticar duramente a Trump, va a la zaga en las encuestas y ⁠está en el punto de mira por una serie de acusaciones de corrupción contra su partido.

León pronunciará dos discursos en Madrid ante los líderes políticos españoles: el sábado en el Palacio Real, tras reunirse con el rey Felipe VI y la reina Letizia, y el lunes en el Congreso de los Diputados.

EL NÚMERO DE PERSONAS INTERESADAS EN LA VISITA ES "ASOMBROSO"

El papa ha adoptado un tono más ​contundente en los últimos ‌meses y la semana pasada publicó un ferviente manifiesto en el que instaba a los países de todo el mundo a frenar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial.

Se espera que León, quien pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa el pasado mes de mayo, hable en español durante todo el viaje.

Los organizadores del viaje del papa a España afirmaron que el interés por la visita ha sido enorme, ⁠con más de 500.000 personas que han solicitado asistir a los actos.

Es probable que el acto más multitudinario sea una misa al aire libre el domingo en la emblemática Plaza de Cibeles de Madrid, según ha declarado Rafael Rubio, coordinador nacional de la visita. "Las cifras son asombrosas", ha afirmado.

El último papa que visitó España fue Benedicto XVI, en 2011.

Narciso Michavila Núñez, sociólogo de la consultora española GAD3, señaló que los jóvenes españoles han mostrado un interés especial por la visita. "Es la primera vez que van a ver a un papa", dijo.

Tras tres días en Madrid, León viajará a Cataluña, comunidad autónoma del noreste de España.

En Montserrat, a 60 kilómetros al noroeste de Barcelona, visitará y ‌almorzará con monjes benedictinos que viven en una abadía del siglo XI enclavada en los barrancos de una cordillera.

La hermana Teresa Forcades, miembro de una comunidad benedictina de monjas cercana, dijo que su grupo no había sido invitado a participar en los actos papales que se celebrarán allí.

Señaló que no habían recibido invitación ni siquiera para el almuerzo, y que posiblemente al papa le gustaría que eso cambiara si lo supiera.

Un portavoz del Vaticano no respondió a la pregunta de por qué no se había invitado a las monjas a los ‌actos.

EL PAPA PROBABLEMENTE SE REUNIRÁ CON VÍCTIMAS DE ABUSOS

Aunque no figura en la agenda pública, es probable que León también se reúna con supervivientes españoles de abusos sexuales por parte del clero católico, según fuentes conocedoras del asunto.

Un informe de 2023 del defensor del pueblo de España ‌estimaba que había habido cientos de ⁠miles de víctimas de abusos por parte del clero a lo largo de décadas, lo que se hace eco de escándalos similares que han sacudido a la Iglesia en distintos lugares del mundo.

El Vaticano no ​suele anunciar con antelación las reuniones entre el papa y los supervivientes, con el fin de proteger la privacidad de las víctimas.

No se tiene constancia de que León, que ha realizado tres viajes anteriores fuera de Italia desde que se convirtió en papa, se haya reunido con supervivientes de abusos durante una visita.

Con información de Reuters