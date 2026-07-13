Tras los rumores que vinculaban a una figura de Telefe con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, la familia publicó un comunicado.

La familia de Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir las versiones que lo vinculaban con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en 2020.

El caso de Fernando Báez Sosa es uno de los hechos policiales más conmocionantes de la historia reciente de la Argentina. El joven, de 18 años, fue asesinado a golpes en 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. En febrero de 2023, ocho rugbiers fueron condenados por el crimen, cinco recibieron prisión perpetua por homicidio agravado y tres fueron sentenciados a 15 años de prisión como partícipes secundarios. Posteriormente, esas condenas quedaron firmes tras la revisión judicial.

En ese contexto, a través de una historia de Instagram, los familiares del concursante expresaron: “Como familia de Manuel repudiamos las versiones y comentarios que intentan vincularlo con los rugbiers condenados en la causa de Zárate. Queremos aclarar que Manuel nunca jugó al rugby”.

Asimismo, continuaron: “El hecho de conocer a seguir en redes sociales a una persona de la misma ciudad, que fue sobreseída en esa causa, no autoriza a nadie a instalar la falsa idea de que tiene relación o amistad con los condenados”.

El comunicado de la familia de Manuel Ibero

Luego, el comunicado continuó: “Muy por el contrario, Manuel también sufrió en distintas oportunidades las consecuencias de hechos protagonizados por ese grupo, por lo que resulta profundamente injusto que hoy se intente ubicarlo del lado de quienes nunca perteneció”.

Por otro lado, la familia sostuvo que, a su entender, el juego de Gran Hermano traspasó un límite al instalar versiones falsas sobre el participante: “Difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una estrategia para desacreditar a una persona no forma parte del juego, es una forma de dañar”.

Finalmente, señalaron que, en el juego, no todo vale y remarcaron que este tipo de acciones también resultan irrespetuosas para la familia de Fernando Báez Sosa. Además, pidieron respeto hacia su familia y hacia todas las personas afectadas por el caso.