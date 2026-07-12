Río Negro impulsa la cría, venta y consumo de jabalíes y guanacos: "Carnes salvajes"

Mientras la crisis económica tiene a los salarios hundidos y al consumo de carne vacuna en sus niveles más bajos de las últimas décadas, el Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para habilitar la venta de cortes de "carnes salvajes" como jabalíes y guanacos. La iniciativa se conoce después de que se genere fuerte polémica por el comienzo de la comercialización de carne de burro en carnicerías y restaurantes de Chubut.

La iniciativa fue anticipada por el propio ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, quien confirmó que el paquete de proyectos que el Ejecutivo enviará en agosto tendrá una reforma de la ley provincial de Carnes. "Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y llegar a la población", explicó Banacloy, según el medio local Río Negro.

Según explicó, el objetivo es permitir que se comercialicen las denominadas "carnes salvajes", principalmente de guanaco y jabalí, un animal cuya actividad económica permanece limitada a los propios cazadores y a circuitos muy reducidos.

La iniciativa también prevé agilizar los procedimientos de habilitación para productores y establecimientos elaboradores. El objetivo es disminuir la carga burocrática y favorecer el ingreso de nuevos actores al sector, sin modificar los requisitos sanitarios fijados por los municipios, la Provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

En Santa Cruz ya se vende carne de guanaco

Hace apenas unos días trascendió que un almacén de Río Gallegos, Santa Cruz, ya comercializa carne de guanaco en sus góndolas, con un precio que llega a la mitad o hasta la cuarta parte de algunos cortes de vaca.

"Puede ser una alternativa hoy en la situación socioeconómica especial que estamos viviendo", afirmó el propietario del almacén Lihuen, Ricardo López, en declaraciones para radio LU20. Según su planteo, esta iniciativa es el resultado de más de 15 años de trabajo en territorio santacruceño para desarrollar un sistema de aprovechamiento sustentable del guanaco.

El antecedente en Chubut: la carne de burro

En abril, el productor rural Julio Cittadini inició un debate en torno al consumo de carne de burro, un animal usado principalmente para carga y transporte, sobre todo en terrenos montañosos. "En este momento soy el único productor que está en este tema y hay varios productores que están por iniciarse, pero están esperando precisamente la autorización de faenamiento y venta al público", señaló a un medio local en su momento

Desde que comenzó el año, el proyecto avanzó con la realización de faenas experimentales y las primeras ventas al público. Según trascendió, la carne empezó a venderse en una carnicería de Trelew a un precio cercano a los 7.500 pesos por kilo, con cortes similares a los de la carne vacuna.

Por sus precios, tanto la carne de guanaco y de burro, aparecen como una alternativa a los valores de los cortes de vaca tradicionales, que están en actualmente en un piso histórico de consumo.

Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) difundidos por CEPA, el consumo de carne vacuna por habitante se ubicaba en mayo en el nivel más bajo de los últimos 20 años. En tanto, el promedio de los últimos doce meses marcó una caída interanual de 6,1% y llegó a 47,5 kilos por habitante al año.