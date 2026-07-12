Cerró una histórica fábrica de calzado: "Esto es culpa de la política del Gobierno Nacional"

Cierra una histórica fábrica de calzado.

Como consecuencia de las políticas de Javier Milei, que generaron una fuerte crisis económica, una histórica fábrica de calzado cerró sus puertas y dejó a 150 trabajadores en la calle.

La empresa Dass cerrará definitivamente su planta de Eldorado, Misiones, el próximo 17 de julio, una decisión que dejará sin empleo a los trabajadores que aún permanecían en la fábrica que producía para empresas como Nike y Adidas.

"El lunes el gerente de recursos humanos nos comunica que Nike y Adidas no hicieron más pedidos, por ende quedaríamos todos sin empleo una vez finalizada la producción", relató Gustavo Melgarejo, trabajador de Grupo Dass desde 2010 y actual delegado gremial a Futurok.

Los trabajadores cargaron contra Milei y las importaciones

Además, apuntó contra las medidas del gobierno de Javier Milei: "Nike y Adidas decidieron cambiar la producción local por mano de obra importada. Van a reemplazarla por calzado terminado de Vietnam. Esto es culpa de la política de Gobierno Nacional. Se debe a la apertura de importaciones y la no regulación".

Insistió en que las empresas "aprovechan a traer su calzado terminado desde Vietnam, donde los trabajadores están realmente precarizados", y que "deciden dejar de producir en Argentina pero siguen inundando el país con calzado producido afuera".

"El año pasado importaron 12 millones de pares terminados y no hicieron ni un millón acá entre las dos marcas. Antes estaba regulada la importación. Además de importar tenían que producir. Hoy estas marcas se han aprovechado de la situación porque el Gobierno les permite producir el 10 por ciento de lo que importan", añadió.

También lamentó que "con el cierre de la planta quedarían desempleadas 150 personas" y detalló que muchas de ellas están en la planta desde 2007. "En principio no tenemos posibilidad de torcer la vara. Hemos llamado y apelado a diputados de la provincia, algunos de La Libertad Avanza, sin éxito", recalcó Melgarejo.

Al respecto puntualizó: "Llamamos sin éxito a la diputada Maura Gruber. Su padre tiene un aserradero en Eldorado y son unos explotadores, la mitad del sueldo lo pagan en ticket canasta No tenemos esperanza con esta gente, nadie nos escucha".

"Solo el Gobierno Nacional puede revertir esta medida, pero si cagan a palos a los jubilados los miércoles, menos les van a interesar 150 trabajadores en un lugar que parece una mosca posada en el mapa", subrayó y afirmó que "de los 150 compañeros hay 16 padres que necesitan la obra social porque tienen hijos con discapacidad".