Despidos en una importante fábrica alimenticia.

Una de las principales fabricantes de cereales para desayuno, copos de maíz, granolas y snacks saludables del país comenzó un proceso de reducción de personal producto de la crisis económica que generó Javier Milei y decidió despedir a 20 trabajadores.

Se trata de la empresa 3 Arroyos, que recortó cerca del 30 por ciento del plantel en su fábrica del Parque Industrial de Pilar, producto de una reducción de la producción por las bajas ventas.

Según denunciaron desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), la compañía reconoció que la producción cayó alrededor de un 45 por ciento durante los últimos meses, situación que derivó en la decisión de no renovar aproximadamente 20 contratos temporarios que vencen el próximo 15 de julio.

"La situación viene complicada, como todas las plantas del Parque Industrial, por la baja de la producción", explicó Cristian Bono, vocal del STIA a IProfesional. La fábrica atraviesa una nueva etapa desde que Better Food tomó el control de las operaciones tras la quiebra de la empresa que anteriormente administraba la planta.

De acuerdo con el gremio, la nueva operadora decidió mantener inicialmente a los 70 trabajadores que integraban la plantilla, aunque bajo contratos de seis meses. Ahora, ante el vencimiento de esos vínculos laborales, la empresa comunicó que prescindirá de unos 20 empleados.

Desde el sindicato intentaron acercar distintas alternativas para preservar los puestos de trabajo. "Le presentamos un abanico de posibilidades, que haya suspensiones temporarias con baja de los salarios o directamente sin goce de sueldo, pero que se conserve el puesto hasta que repunte la producción", señaló Bono.

Los trabajadores despedidos no recibirán indemnización

Sin embargo, según el dirigente, la empresa rechazó esa posibilidad al sostener que la única forma de garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma es reducir la dotación de personal. Los trabajadores afectados tampoco percibirían indemnizaciones por parte de la actual operadora, ya que se trata de contratos eventuales. Las acreencias correspondientes a los años trabajados antes de la quiebra continúan reclamándose en la Justicia contra la administración anterior.

Desde la conducción de Better Food rechazaron que se trate de una ola de despidos y aseguraron que la medida responde al vencimiento de contratos temporarios acordados desde el inicio de la nueva gestión.

"Sabemos que esta no es la mejor situación y que detrás de cada contrato hay una familia; no es algo que tomemos a la ligera. Cuando la empresa que operaba antes esta planta cayó, Better Food salió a sostener los puestos: tomamos a la totalidad del personal, reconociendo categorías y todo lo que se acordó con el sindicato. Fue una apuesta nuestra en un contexto que nadie más quiso tomar", sostuvo el CEO de la compañía, Marcelo D'Abramo.

"Lo que pasa el 15 de julio no es una ola de despidos: son contratos eventuales que vencen. El consumo viene en baja hace más de cuatro meses y la estructura de hoy quedó sobredimensionada para la demanda actual", afirmó. Además, indicó que antes de avanzar sobre el personal la empresa implementó otros ajustes, como la reducción de compras, recortes en áreas administrativas y comerciales, el congelamiento de vacantes y una reorganización de los turnos de producción para disminuir los costos de energía y gas.