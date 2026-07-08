​“I feel so free”: el nuevo mensaje de autonomía de Bullrich

Todas las piezas audiovisuales de Patricia Bullrich apuntan a lo mismo. También sus movimientos políticos y sus jugadas para desmarcarse. Ella es libre. Es un mensaje directo a Karina Milei y su forma de conducción política, con la que la funcionaria y su equipo no acuerdan. La hermana del Presidente quiere obediencia ciega, pero la ex ministra no está dispuesta a eso. Este miércoles, ambas compartieron la mesa política, cada una en una cabecera. Distantes y enfrentadas.

​“I feel so free” (me siento tan libre), suena en el último spot publicado por la dirigente. En las imágenes se la ve en el Congreso, un ámbito que conoce más que bien, dialogando con aliados y en compañía de su equipo. Una mujer que amplía. Ese es el valor que puede exhibir para la negociación política parlamentaria, pero también para el armado de una boleta.

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​A diferencia de Milei, que concentró sus primeros años en una personalización absoluta de la gestión, ella se muestra siempre acompañada. Tras el partido de la Selección argentina frente a Egipto, que vivió con mucha ansiedad, compartió un tuit en su cuenta de X. Se trata de un texto adjudicado a Zinedine Zidane, pero que proviene de una cuenta cuya descripción alerta que se trata de un usuario armado para difundir “citas ficticias” y que es patrocinado por una compañía de casinos y juegos. La misma cuenta fue compartida por el propio Javier Milei con otra supuesta declaración textual.

​De la publicación elegida, Bullrich dijo sentirse “reflejada con la fuerza del carácter”. En el posteo se destaca cómo la Scaloneta, “cuando el mundo pensaba que estaban acabados, encontró algo dentro de sí mismos que solo los grandes equipos poseen (...): corazón, carácter y mentalidad de campeones”. Pero también resalta lo que es el verdadero liderazgo: aquel que “trata de inspirar creencia cuando todo parece imposible”, elevando a los compañeros para cambiar por completo un partido.

​Pese a las diferencias internas, en el bullrichismo no piensan en romper. Como ya contó El Destape el fin de semana, sería quebrar lo que para el electorado es una herramienta para evitar el regreso del kirchnerismo, y saben que pagarían las consecuencias. Bullrich quería estar este 9 de julio en Tucumán, pero no puede asistir por asuntos personales. Sin embargo, su intención era formar parte del acto oficial encabezado por Javier Milei.

​Por ahora, tiene previsto retomar la agenda de viajes en agosto, un mes que se plantea como el inicio de campaña para muchos. Con el Mundial de Fútbol todo quedó paralizado, pero a la competición le seguirán las vacaciones de invierno, por lo que el trabajo fuerte empezará en agosto. En principio, arrancará en Santa Fe, un distrito comandado por la UCR, aunque también tiene previstas presencias en otras provincias y el exterior. Antes de la contienda futbolística que tiene a todo el planeta atrapado, ya había viajado a Chile, Uruguay y Mendoza.

​Ella quiere ser presidenta, no le interesa la Ciudad, pero no la descarta. Una voz de su espacio cree, incluso, que terminará de vice.

​Por lo pronto, su agenda política inmediata estará ligada a lo que suceda en el Senado. Como contó El Destape, La Libertad Avanza buscará abrir el recinto el 16 de julio. La presidenta del bloque violeta empujó esa propuesta en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles. En las horas previas estaba haciendo números para el quórum. El 16 —si Argentina supera el desafío ante Suiza de este sábado— será el día posterior a la semifinal. Tratarán Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos diplomáticos y de jueces, como había anticipado este medio hace semanas. Quedó afuera la ley Hojarasca, que se debatiría el 6 de agosto, post receso invernal.