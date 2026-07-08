El cronograma prevé una jornada cada sábado del mes.

La Ciudad de Buenos Aires estrenó un nuevo formato para las jornadas de adopción de perros y gatos, con encuentros itinerantes que recorrerán distintos parques y plazas durante julio. La iniciativa busca acercar las posibilidades de adopción responsable a los vecinos y ampliar la presencia territorial de las organizaciones que rescatan y cuidan animales sin hogar.

El cronograma prevé una jornada cada sábado del mes, con la participación de organizaciones proteccionistas, un móvil veterinario para vacunación antirrábica gratuita y espacios destinados a promover la tenencia responsable de mascotas.

Fechas y lugares confirmados de las nuevas jornadas de adopción de mascotas

El Gobierno porteño confirmó el siguiente calendario para julio 2026:

Sábado 11: Parque La Isla de La Paternal (Av. de los Constituyentes y Av. Chorroarín), Comuna 15.

Parque La Isla de La Paternal (Av. de los Constituyentes y Av. Chorroarín), Comuna 15. Sábado 18: Plaza Martín Fierro (Cochabamba y General Urquiza), Comuna 3.

Plaza Martín Fierro (Cochabamba y General Urquiza), Comuna 3. Sábado 25: Plaza del Ángel Gris (Av. Avellaneda y Teniente General Donato Álvarez), Comuna 7.

Todas las jornadas se desarrollarán entre las 13 y las 17, horario establecido para la temporada de invierno.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, el nuevo esquema apunta a que las jornadas lleguen a más barrios y faciliten el contacto entre las organizaciones y las personas interesadas en adoptar un perro o un gato.

Cada jornada contará con la presencia de hasta 15 organizaciones dedicadas al rescate y recuperación de animales, que llevarán perros y gatos disponibles para adopción y brindarán asesoramiento a quienes quieran incorporar una mascota a su hogar.

También participarán animales que se encuentran bajo la tutela de la Gerencia Operativa de Manejo Animal de la Ciudad y que ya están en condiciones de ser adoptados.

Además de conocer a los animales, los vecinos podrán recorrer stands informativos sobre adopción responsable, colaborar con donaciones para las ONG y adquirir productos solidarios cuya recaudación contribuye al sostenimiento de las organizaciones participantes.

¿Dónde vacunar gratis a mascotas en la Ciudad?

Como parte de cada jornada funcionará un móvil veterinario que ofrecerá vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. El servicio estará disponible durante todo el evento y no tendrá costo para los vecinos.

Desde el Gobierno porteño explicaron que el nuevo formato busca fortalecer el trabajo conjunto con las organizaciones proteccionistas y generar más oportunidades para que los animales rescatados encuentren un hogar definitivo. Al mismo tiempo, las jornadas permiten difundir la tarea de las ONG y promover el compromiso con la tenencia responsable de mascotas.