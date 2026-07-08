Una figura de OLGA se quiebra al anunciar su salida: "Mucha pena"

Se va una figura de OLGA.

Una de las figuras más queridas de OLGA no pudo contener la emoción. Paula Chaves confirmó este miércoles que deja la conducción de "Tapados de laburo", el programa que compartía con Nacho Elizalde, y se despidió entre lágrimas frente a cámara.

¿Por qué Paula Chaves se fue de OLGA?

"Hoy es mi último programa en Tapados de laburo. Hoy me despido. Es algo que vengo pensando, que estaba medio hablado...", arrancó la modelo, visiblemente movilizada. Antes de dar detalles, se tomó unos segundos para agradecer al público que la acompañó durante su paso por el streaming.

Paula Chaves se emocionó al aire.

"Gracias por cómo me recibieron. Para mí era todo nuevo el streaming. No sabía cómo me iba a adaptar a las nuevas generaciones", reconoció. Y sumó, con humor: "Ahora me frenan por la calle niños de 15, 16, 17 años... Toda una generación que no tenía ni idea quién era yo. Y la verdad que me llenan de amor con sus mensajes, con sus apodos".

Viajes y nuevos proyectos, detrás de la decisión

Chaves explicó que la salida responde a una agenda cargada para los próximos meses. "Tengo muchos viajes por delante, no quiero fallar. Tengo un par de proyectos dando vuelta", contó. Y aclaró que su vínculo con el canal no se corta: "También tengo proyectos con Olga dando vuelta, pero lo cierto es que me despido de acá de Tapados de laburo".

Fue en ese tramo cuando la conductora no pudo sostener la entereza. "Me da mucha pena irme, porque no hay día que no venga a trabajar acá de buen humor, con alegría. Todo el equipo de producción, técnicos, siempre me reciben con amor", dijo entre lágrimas. Y agregó: "Olga es espectacular por su gente, y juro que es así".

Ya sobre el cierre, la angustia se hizo más evidente. "Me da angustia, no me gustan las despedidas. De verdad fuimos y somos un grupo muy lindo. Gracias a todos, los voy a extrañar un montón", concluyó Chaves, quien le dedicó palabras especiales a sus compañeros Nacho Elizalde, Cami Fortunato y Luli González por los momentos compartidos al aire.