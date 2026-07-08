A pocos días de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidiera apartar a las querellas del caso $LIBRA y favorecer al presidente Javier Milei y al resto de los investigados, uno de los inversores damnificados en la estafa calificó esa decisión como una "aberración" y pidió que sea apelada. Ahora la Cámara Federal porteña debe decidir si revoca el fallo y mantiene el acceso al expediente a los querellantes.

El asesor en materia cripto y parte querellante en la causa $LIBRA, Martín Romeo, presentó en las últimas horas un escrito en el que tildó de "aberración procesal" y "despropósito jurídico" a los motivos que llevaron al juez Martínez de Giorgi a negarle el acceso al caso a él y otros cuatro demandantes.

Según el documento al que accedió El Destape, Romeo considera que el juez "se basó en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos, ignoró prueba documental dirimente (actas notariales) obrante en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la tecnología blockchain y tergiversó de manera deliberada la doctrina firme".

"Exigirle a una víctima de estafa que demuestre el origen de sus fondos para permitirle querellar es una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado. En lugar de investigar a la asociación ilícita que sustrajo 44.5 millones de dólares, el Juzgado pone bajo la lupa a la víctima, erigiéndose indebidamente en una agencia de recaudación fiscal", indicó la defensa de Martín Romeo, a cargo del abogado Nicolás Oszust.

La decisión del juez

El viernes pasado, horas antes del partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde, el juez Martínez De Giorgi ordenó desplazar a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Romeo. Su argumento principal fue que las pérdidas económicas ocurrieron en un mercado de alta volatilidad y riesgo como el de las criptomonedas.

Para la defensa de Romeo, la afirmación del juez "constituye un reduccionismo inaceptable y arbitrario que omite valorar por completo la plataforma fáctica de la causa". "El Magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado. Esto no fue 'solo una memecoin con riesgo' ni su desplome dependió de las 'condiciones del mercado'", indicó el querellante.

Sobre esta presentación deberá pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.