El insólito editorial de la BBC tras el triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026: qué dice.

Horas después de la agónica clasificación de la Selección Argentina tras vencer por 3 a 2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la BBC publicó una llamativa editorial en la que insinuó un posible "trato favorable" a la 'Albiceleste' por parte de los árbitros. Este martes por la tarde, haciéndose eco de las quejas de la federación, el director técnico y los jugadores del combinado africano, el medio inglés se preguntó en redes sociales: "¿Está Argentina siendo tratada favorablemente en la Copa del Mundo?".

La nota, firmada por el periodista Dale Johnson, se propuso analizar "si hay algo de cierto en la teoría conspirativa que apunta a que todo está preparado para que Argentina tenga éxito", una denuncia que realizó el delantero Mostafa Ziko apenas finalizó el encuentro. Las principales polémicas fueron un gol anulado al número 11 egipcio en el primer cuarto de hora del complemento por una falta previa sobre Lisandro Martínez y, en el tercer gol de Enzo Fernández para el triunfo argentino, dos supuestos penales sobre Hamdi Fathy y Mohamed Salah en el inicio de la acción.

Qué dijo la BBC sobre las polémicas arbitrales en Argentina vs. Egipto

A pesar de abrir un interrogante sobre la posibilidad de que la Selección Argentina estuviera siendo beneficiada por la FIFA en este Mundial, el artículo, finalmente, desestima esta idea. "¿Polémico (el cobro del árbitro)? Sin duda. Pero difícilmente constituye una prueba de una conspiración a favor de Messi", sentenció. Sobre el tanto no convalidado expresó que "no se puede demostrar que el partido hubiera tenido un desenlace diferente si hubiera sido convalidado", mientras que respecto de la infracción sobre Salah comentó que existen "algunas similitudes", pero que "no las suficientes como para constituir un penalti".

"Egipto habría tenido más posibilidades de que le anularan el gol si Salah hubiera estado fuera del área. El VAR simplemente habría juzgado una falta, como ocurrió con Martínez, en lugar de un penalti", concluyó Johnson.

La primera queja de Egipto por redes sociales tras la eliminación del Mundial 2026

A través de un primer comunicado, la entidad que rige el fútbol en el país africano se mostró sumamente molesta por lo sucedido en la cancha: "La Asociación Egipcia de Fútbol expresa su profundo pesar por la actuación de arbitraje en el partido de ayer liderado por el árbitro francés, y por algunas decisiones relacionadas con el uso de la tecnología de vídeo árbitro asistente (VAR), que provocó muchas preguntas, especialmente a la luz de las críticas generalizadas dirigidas a él por muchos medios de comunicación y analistas deportivos con respecto a este rendimiento. La Asociación reafirma su compromiso con los derechos del equipo nacional y su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para preservar la justicia y la competencia leal", escribieron.

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La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.