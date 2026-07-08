Durísimo comunicado de Egipto contra FIFA y los árbitros tras la eliminación ante Argentina: "El VAR"

El insólito reclamo de Egipto tras la derrota con Argentina en el Mundial

Egipto se despidió del Mundial 2026 después de perder sobre el final con la Selección Argentina por 3 a 2 y la Asociación Egipcia de Fútbol se expresó en las redes. Con un fuerte comunicado en el que cuestionaron las decisiones arbitrales durante el encuentro, la entidad cargó contra los colegiados a cargo y el VAR. A su vez, destacaron a sus futbolistas -que también se quejaron al igual que el DT- por la entrega pero el enojo fue lo más llamativo del escrito.

El comunicado de Egipto contra el árbitro, el VAR y la FIFA tras quedar afuera del Mundial 2026 con Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina, así como a la falta de uso adecuado del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR). Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego.



Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido. Esto subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia en la oficiación del partido, particularmente en una competición de la estatura e importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



El fútbol egipcio siempre ha respetado los principios del juego limpio, la integridad deportiva y el respeto por el juego. Estos mismos principios requieren que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y reciban igualdad de trato. Lo que ocurrió durante el partido ha generado comprensiblemente una frustración generalizada entre nuestros jugadores, personal y seguidores, que esperaban los más altos estándares de oficio en el mayor escenario del fútbol.



Defender los derechos e intereses de la selección nacional egipcia no es un asunto que pueda ser ignorado, minimizado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que llevamos con plena convicción y determinación. Cada jugador que usa la camiseta egipcia, y cada aficionado que apoya al equipo, merece justicia, respeto y aplicación igualitaria de las leyes del juego.

El comunicado de Egipto en las redes

La primera queja de Egipto por redes sociales tras la eliminación del Mundial 2026

A través de un primer comunicado, la entidad que rige el fútbol en el país africano se mostró sumamente molesta por lo sucedido en la cancha: "La Asociación Egipcia de Fútbol expresa su profundo pesar por la actuación de arbitraje en el partido de ayer liderado por el árbitro francés, y por algunas decisiones relacionadas con el uso de la tecnología de vídeo árbitro asistente (VAR), que provocó muchas preguntas, especialmente a la luz de las críticas generalizadas dirigidas a él por muchos medios de comunicación y analistas deportivos con respecto a este rendimiento. La Asociación reafirma su compromiso con los derechos del equipo nacional y su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para preservar la justicia y la competencia leal", escribieron.

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La "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni se enfrentará al combinado suizo el sábado 11 de julio desde las 22 horas de nuestro país en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con el arbitraje todavía a confirmar. En cuanto al posible rival, desde las 18 horas del mismo día se verán las caras Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, también buscando un lugar en semifinales. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, TyC Sports, Disney+ Premium, TV Pública, Flow, TyC Sports Play y Telefe; mientras que el duelo restante lo transmitirán DSports, Flow y Paramount+.