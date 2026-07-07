Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en los 4tos de final

El gol de Messi vs. Egipto en el Mundial 2026.

La Selección Argentina eliminó a Egipto tras ganarle 3-2 en los 16vos de final del Mundial 2026 en un partido bravísimo. Y ya tiene en mente el próximo desafío: jugará los 4tos de final de la Copa del Mundo frente al ganador de Suiza o Colombia, que jugarán este martes 7 de julio. La FIFA ya dejó establecida la fecha, el estadio y los canales correspondientes para esta nueva llave eliminatoria.

Curiosamente, el rival en esa llave saldrá del enfrentamiento directo que protagonizarán los seleccionados del conjunto europeo y el combinado sudamericano. Este cruce definirá al próximo oponente en el cuadro y determinará el tipo de planteo táctico que deberá preparar Scaloni para meterse en las semifinales del Mundial 2026. De hecho, ambas opciones representan exigencias muy altas, ya sea por por la disciplina defensiva de los suizos o por el conocido rigor físico de los cafeteros.

Próximo partido de la Selección Argentina: días y horarios del Mundial 2026

El fixture de la Albiceleste quedó conformado de la siguiente manera:

Rival: el ganador del partido entre Suiza y Colombia.

el ganador del partido entre Suiza y Colombia. Fecha: sábado 11 de julio de 2026.

sábado 11 de julio de 2026. Horario: 22:00 horas (hora de Argentina).

22:00 horas (hora de Argentina). Estadio: Kansas City Stadium (Estados Unidos).

Dónde ver en vivo los 4tos de final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

De esta manera, el cronograma oficial estipula que las transmisiones en vivo para todo el país estarán a cargo de las señales de: